Амбициозный план по спасению мира от наводнений: в океане предлагают высаживать деревья

Результаты нового исследования показывают, что высадка деревьев на дне океана могла бы стать огромным поглотителем углерода и ежегодно предотвращать ущерб от штормов на миллионы долларов.

Посадка деревьев вдоль береговых линий с использованием искусственных защитных сооружений, таких как дамбы, могла бы защитить более 140 000 человек от наводнений и предотвратить ущерб от них на сумму до 800 миллионов долларов в год во всем мире. Более того, высадка лесов на морском дне также поможет удалить почти втрое больше углекислого газа, чем ежегодно выбрасывают автомобили в США, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предыдущие исследования уже показали, что места, где есть мангровые леса на самом деле лучше противостоят разрушительным последствиям штормов и их мощным волнам. Однако, несмотря на стремление к восстановлению мангровых лесов во всем мире, существует целый ряд проблем.

Відео дня

Например, в 2022 ураган Иан обрушился на юго-западную Флориду: волны достигали 5,5 метра и опустошили прибрежные населенные пункты и инфраструктуру. Ураган унес жизни 158 человек и причинил ущерб штату на сумму 110 миллиардов долларов. Позже власти также заявили, что основной причиной смертей стал штормовой нагон — приливная волна, выталкивающая воду на берег.

Однако исследователи также заметили, что в районах Флориды с мангровыми лесами ущерб был на 30% меньше, чем в районах без них. По словам ученого-эколога из Университета Тулейн Дэниела Фрисса, это позволило сэкономить около 13 миллиардов долларов, так как густые переплетения надземных корней отлично поглощают энергию поступающих волн.

Отметим, что мангровые леса — леса, произрастающие в приливной зоне между океаном и сушей. Причем, деревья могут расти как в соленой, так и в пресной воде, а также встречаются в тропических и субтропических прибрежных зонах.

Исследования также показывают, что в будущем изменение климата приведет к увеличению частоты ураганов,а повышение моря вызовет усиление штормовых нагонов. В то же время мангровые леса, вероятно, могут защитить инфраструктуру и людей от наводнений. Считается, что они также могут помочь в борьбе с изменением климата.

Например, прошлогоднее исследование показало, что восстановление 1,1 миллиона гектаров мангровых лесов во всем мире позволит удалить из земной атмосферы около 0,93 гигатонн углекислого газа. Для сравнения, это почти втрое больше, чем выбросы автомобилей в США. Согласно исследованию, восстановление этих мангровых лесов обойдется примерно в 10,73 миллиарда долларов.

И все же, несмотря на свою важность, мангровые леса сегодня находятся в опасности. По словам исследователей, более половины мангровых экосистем планеты окажутся на грани исчезновения уже к середине столетия — их вытеснят сельское хозяйство и аквакультура.

В новом исследовании ученые хотели выяснить, как восстановление мангровых лесов во всем мире поможет защитить людей и предотвратить ущерб от наводнений. Команда также хотела определить, где эти меры могут оказать наибольшее воздействие. Для этого ученые смоделировали воздействие мангровых лесов в сочетании с противопаводковыми сооружениями, апример, дамбами и морскими стенами.

По словам ведущего автора исследования, специалиста по адаптации и изменению климатаиз Амстердамского университета Тимоти Тиггеловена, он с коллегами объединили компьютерную модель на основе спутниковых данных с риском наводнений, будущими климатическими сценариями, изменениями ВВП, численностью населения и повышением уровня моря.

Результаты показали, что системы мангровых дамб на самом деле могут сэкономить до 800 миллионов долларов и защитить от наводнений 140 000 человек ежегодно. Любопытно, что при различных сценариях, связанных с антропогенными выбросами углерода, эти цифры лишь увеличивались.

Однако, по словам ученых, выгоды не были одинаковыми по всему земному шару. Например, наибольшую выгоду от восстановления мангровых лесов получат страны Юго-Восточной Азии. На втором месте Западная Африка. В США Флорида получит значительную выгоду от восстановления своих мангровых лесов, но Луизиана получит еще большую отдачу.

По словам исследователей, сегодня во всем мире предпринимаются попытки восстановления мангровых лесов, однако около 80% этих проектов терпят неудачу. Простыми словами, восстановление мангровых лесов — хорошая идея, однако эти проекты чрезвычайно сложно реализовать. Например, порой мангровые деревья высаживают в неподходящих регионах, или же используют неправильные виды деревьев.

Напомним, ранее мы писали о том, что найден лес, исчезнувший 22 млн лет назад: в нем сохранились не только деревья, но и животные.

Ранее Фокус писал о том, что найден неожиданный источник метана на Земле: ранее считалось, он лишь поглощает углерод.