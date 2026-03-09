Амбітний план із порятунку світу від повеней: в океані пропонують висаджувати дерева

Результати нового дослідження показують, що висаджування дерев на дні океану могло б стати величезним поглиначем вуглецю і щорічно запобігати збиткам від штормів на мільйони доларів.

Посадка дерев уздовж берегових ліній з використанням штучних захисних споруд, таких як дамби, могла б захистити понад 140 000 осіб від повеней і запобігти збиткам від них на суму до 800 мільйонів доларів на рік у всьому світі. Ба більше, висадка лісів на морському дні також допоможе видалити майже втричі більше вуглекислого газу, ніж щорічно викидають автомобілі в США, пише Live Science.

Попередні дослідження вже показали, що місця, де є мангрові ліси, насправді краще протистоять руйнівним наслідкам штормів та їхнім потужним хвилям. Однак, незважаючи на прагнення до відновлення мангрових лісів у всьому світі, існує ціла низка проблем.

Наприклад, у 2022 ураган Іан обрушився на південно-західну Флориду: хвилі досягали 5,5 метра і спустошили прибережні населені пункти та інфраструктуру. Ураган забрав життя 158 осіб і завдав збитків штату на суму 110 мільярдів доларів. Пізніше влада також заявила, що основною причиною смертей став штормовий нагін — приливна хвиля, що виштовхує воду на берег.

Однак дослідники також помітили, що в районах Флориди з мангровими лісами збиток був на 30% меншим, ніж у районах без них. За словами вченого-еколога з Університету Тулейн Деніела Фрісса, це дало змогу заощадити близько 13 мільярдів доларів, бо густі переплетення надземного коріння чудово поглинають енергію хвиль, що надходять.

Зазначимо, що мангрові ліси — ліси, що ростуть у приливній зоні між океаном і сушею. Причому, дерева можуть рости як у солоній, так і в прісній воді, а також зустрічаються в тропічних і субтропічних прибережних зонах.

Дослідження також показують, що в майбутньому зміна клімату призведе до збільшення частоти ураганів, а підвищення моря спричинить посилення штормових наганів. Водночас мангрові ліси, ймовірно, можуть захистити інфраструктуру і людей від повеней. Вважається, що вони також можуть допомогти в боротьбі зі зміною клімату.

Наприклад, минулорічне дослідження показало, що відновлення 1,1 мільйона гектарів мангрових лісів у всьому світі дасть змогу видалити із земної атмосфери близько 0,93 гігатонн вуглекислого газу. Для порівняння, це майже втричі більше, ніж викиди автомобілів у США. Згідно з дослідженням, відновлення цих мангрових лісів обійдеться приблизно в 10,73 мільярда доларів.

І все ж, незважаючи на свою важливість, мангрові ліси сьогодні перебувають у небезпеці. За словами дослідників, більше половини мангрових екосистем планети опиняться на межі зникнення вже до середини століття — їх витіснять сільське господарство та аквакультура.

У новому дослідженні вчені хотіли з'ясувати, як відновлення мангрових лісів у всьому світі допоможе захистити людей і запобігти шкоді від повеней. Команда також хотіла визначити, де ці заходи можуть мати найбільший вплив. Для цього вчені змоделювали вплив мангрових лісів у поєднанні з протипаводковими спорудами, наприклад, дамбами і морськими стінами.

За словами провідного автора дослідження, фахівця з адаптації та зміни клімату з Амстердамського університету Тімоті Тіггеловена, він із колегами об'єднали комп'ютерну модель на основі супутникових даних із ризиком повеней, майбутніми кліматичними сценаріями, змінами ВВП, чисельністю населення та підвищенням рівня моря.

Результати показали, що системи мангрових дамб насправді можуть заощадити до 800 мільйонів доларів і захистити від повеней 140 000 осіб щорічно. Цікаво, що за різних сценаріїв, пов'язаних з антропогенними викидами вуглецю, ці цифри лише збільшувалися.

Однак, за словами вчених, вигоди не були однаковими по всій земній кулі. Наприклад, найбільшу вигоду від відновлення мангрових лісів отримають країни Південно-Східної Азії. На другому місці Західна Африка. У США Флорида отримає значну вигоду від відновлення своїх мангрових лісів, але Луїзіана отримає ще більшу віддачу.

За словами дослідників, сьогодні в усьому світі робляться спроби відновлення мангрових лісів, проте близько 80% цих проектів зазнають невдачі. Простими словами, відновлення мангрових лісів — хороша ідея, проте ці проекти надзвичайно складно реалізувати. Наприклад, часом мангрові дерева висаджують у невідповідних регіонах, або ж використовують неправильні види дерев.

