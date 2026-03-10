"Трамп "выжил" Шнобелевскую премию из США: где ее будут проводить

Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии, сатирической награды за научные достижения, в 2026 году впервые переносится из США в Европу. До этого 35 лет она проходила в Америке.

36-я ежегодная церемония, организованная цифровым журналом Annals of Improbable Research, освещающим исследования, которые заставляют людей смеяться, а затем задумываться, состоится в Цюрихе, сообщает The Guarian.

Традиционно это мероприятие проходило в США в сентябре, за несколько недель до объявления лауреатов Нобелевских премий. Его принимали в Гарвардском университете, реже — в Массачусетском технологическом институте и Бостонском университете. Однако сейчас организаторы решили перенести ее в Цюрих (Швейцария), из-за опасений по поводу получения виз участниками в связи с антииммигрантской политикой Дональда Трампа.

"В течение последнего года посещение страны стало небезопасным для наших гостей. Мы не можем с чистой совестью просить новых лауреатов или международных журналистов, освещающих мероприятие, ехать в США в этом году, — заявил Марк Абрахамс, ведущий церемонии и редактор журнала Annals of Improbable Research.

В этом году церемония проводится в сотрудничестве с учреждениями ETH Domain, подразделения Швейцарского федерального технологического института, и Цюрихским университетом, сказал Абрахамс:

"Швейцария взрастила множество неожиданных позитивных явлений – на ум сразу приходят физика Альберта Эйнштейна, мировая экономика и часы с кукушкой – и снова помогает миру ценить невероятных людей и идеи".

По его словам, церемония будет проводиться в Цюрихе раз в два года, а в промежутках ее будут переносить в другие европейские города. Планов вернуть ее обратно в США у оргкомитета нет.

Шнобелевская премия — что о ней известно

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize, от англ. ignoble — "постыдный") — международная награда, которая является пародией на Нобелевскую премию. Ее присуждают с 1991 года за необычные, смешные и парадоксальные научные исследования с целью привлечь внимание к науке и заставить людей "сначала засмеяться, а потом задуматься

Самые смешные достижения шнобелевских лауреатов

В 2006 году Ник Свенсон и Пирс Барнс из Австралийской организации научных и промышленных исследований получили премию по математике. Они подсчитали, сколько снимков нужно сделать, чтобы у всех людей на групповом фото были открыты глаза.

Ученые вывели формулу: для группы из 20 или менее человек разделите количество людей на три и сделайте столько же фотографий.

В 2009 году доктор Дональд Л. Унгер из Калифорнии получил Шнобелевскую премию за исследование длинной в 50 лет. Он решил проверить, действительно ли привычка хрустеть пальцами грозит человеку артритом.

На протяжении полувека он не меньше двух раз в день хрустел пальцами только на левой руке. За 50 лет он "нахрустел" не менее 36 500 раз. В итоге он пришел к выводу, что с его левой рукой, которая постоянно подвергалась хрусту, и правой, которую он не трогал, нет никаких различий и тем более артрита.

В 2025 году среди прочих лауреатами Шнобелевской премии стали Уильям Б. Бин, который был посмертно награжден премией по литературе за то, что он на протяжении 35 лет фиксировал и анализировал рост одного из своих ногтей, а также Джули Меннелла и Гэри Бошам, которые получили премию по педиатрии за свою работу по изучению опыта грудного ребенка, мать которого ела чеснок.

Организаторы также отметили ученых, которые решили исследовать, поможет ли окрашивание коров в полоску, как у зебры, сократить количество укусов мух, а еще тех, кто решил выяснить, какая начинка для пиццы больше всего нравится ящерицам.

Первая команда выяснила, что полоски, как у зебры, позволяют сократить на 50% количество укусов слепней у коров. Вторая же установила, что радужные ящерицы на курорте в Того предпочитают пиццу четыре сыра.

В этом году среди победителей, отмеченных в 10 категориях, также есть группа из Европы, которая обнаружила, что употребление алкоголя иногда улучшает способность человека говорить на иностранном языке.

Напомним, в 2019 году Шнобелевскую премию присудили за исследование кубичности помета вомбатов.

Также сообщалось, что двумя годами ранее, в 2017-м, Шнобелевскую премию по физике получил ученый, доказавший, что коты — это жидкость