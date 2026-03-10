"Трамп "вижив" Шнобелівську премію зі США: де її проводитимуть

Щорічна церемонія вручення Шнобелівської премії, сатиричної нагороди за наукові досягнення, 2026 року вперше переноситься зі США до Європи. До цього 35 років вона проходила в Америці.

36-та щорічна церемонія, організована цифровим журналом Annals of Improbable Research, який висвітлює дослідження, що змушують людей сміятися, а потім замислюватися, відбудеться в Цюріху, повідомляє The Guarian.

Традиційно цей захід проходив у США у вересні, за кілька тижнів до оголошення лауреатів Нобелівських премій. Його приймали в Гарвардському університеті, рідше — у Массачусетському технологічному інституті та Бостонському університеті. Однак зараз організатори вирішили перенести її до Цюріха (Швейцарія), через побоювання з приводу отримання віз учасниками у зв'язку з антиіммігрантською політикою Дональда Трампа.

Відео дня

"Протягом останнього року відвідування країни стало небезпечним для наших гостей. Ми не можемо з чистою совістю просити нових лауреатів або міжнародних журналістів, які висвітлюють захід, їхати до США цього року, — заявив Марк Абрахамс, ведучий церемонії та редактор журналу Annals of Improbable Research.

Цього року церемонію проводять у співпраці з установами ETH Domain, підрозділу Швейцарського федерального технологічного інституту, і Цюріхським університетом, сказав Абрахамс:

"Швейцарія виростила безліч несподіваних позитивних явищ — на думку одразу спадають фізика Альберта Ейнштейна, світова економіка і годинник із зозулею — і знову допомагає світу цінувати неймовірних людей та ідеї".

За його словами, церемонія проводитиметься в Цюріху раз на два роки, а в проміжках її переноситимуть в інші європейські міста. Планів повернути її назад у США в оргкомітету немає.

Шнобелівська премія — що про неї відомо

Шнобелівська премія (Ig Nobel Prize, від англ. ignoble — "ганебний") — міжнародна нагорода, яка є пародією на Нобелівську премію. Її присуджують із 1991 року за незвичні, смішні та парадоксальні наукові дослідження з метою привернути увагу до науки та змусити людей "спочатку засміятися, а потім замислитися".

Найсмішніші досягнення шнобелівських лауреатів

У 2006 році Нік Свенсон і Пірс Барнс з Австралійської організації наукових і промислових досліджень отримали премію з математики. Вони підрахували, скільки знімків потрібно зробити, щоб у всіх людей на груповому фото були відкриті очі.

Учені вивели формулу: для групи з 20 або менше людей розділіть кількість людей на три і зробіть стільки ж фотографій.

У 2009 році доктор Дональд Л. Унгер з Каліфорнії отримав Шнобелівську премію за дослідження довжиною в 50 років. Він вирішив перевірити, чи справді звичка хрустіти пальцями загрожує людині артритом.

Протягом півстоліття він не менше двох разів на день хрустів пальцями тільки на лівій руці. За 50 років він "нахрустів" не менше 36 500 разів. У підсумку він дійшов висновку, що з його лівою рукою, яка постійно піддавалася хрускоту, і правою, яку він не чіпав, немає ніяких відмінностей і тим більше артриту.

У 2025 році серед інших лауреатами Шнобелівської премії стали Вільям Б. Бін, якого посмертно нагородили премією з літератури за те, що він упродовж 35 років фіксував та аналізував ріст одного зі своїх нігтів, а також Джулі Меннелла і Гері Бошам, які отримали премію з педіатрії за свою роботу з вивчення досвіду немовляти, мати якого їла часник.

Організатори також відзначили вчених, які вирішили дослідити, чи допоможе фарбування корів у смужку, як у зебри, скоротити кількість укусів мух, а ще тих, хто вирішив з'ясувати, яка начинка для піци найбільше подобається ящіркам.

Перша команда з'ясувала, що смужки, як у зебри, дають змогу скоротити на 50% кількість укусів гедзів у корів. Друга ж встановила, що райдужні ящірки на курорті в Того віддають перевагу піці з чотирма сирами.

Цього року серед переможців, відзначених у 10 категоріях, також є група з Європи, яка виявила, що вживання алкоголю інколи покращує здатність людини розмовляти іноземною мовою.

Нагадаємо, 2019 року Шнобелівську премію присудили за дослідження кубічності посліду вомбатів.

Також повідомлялося, що двома роками раніше, у 2017-му, Шнобелівську премію з фізики отримав учений, який довів, що коти — це рідина