Никогда не стоит ставить кастрюли и сковородки друг на друга: на то есть веская причина

Кастрюли и сковородки громоздкие и неудобные для хранение, однако эксперты предупреждают, что нам не следует складывать их друг на друга.

Хранение кухонной утвари — проблема в большинстве домов, а потому складывание сковородок и кастрюль друг на друга может показаться самым очевидным и простым решением. Однако эксперты предупреждают, что на самом деле такая стратегия весьма провальна, пишет Daily Mail.

По словам экспертов, вес и трение, возникающие при складывании кастрюль и сковородок друг на друга, со временем могут нанести ущерб кухонной утвари. Дело в том, что внутренняя поверхность кастрюль и сковородок принимает на себя основной удар, когда они сложены, что постепенно изнашивает поверхность.

Более того, для антипригарных кастрюль этот ущерб может проявляться быстрее, чем предполагает большинство людей. Эксперты также отмечают, что сковороды более подвержены царапинам и деформации, поскольку дно одной сковороды, стоящей непосредственно на варочной поверхности другой, со временем царапает и отслаивает покрытие. Как только антипригарное покрытие повреждено, сковорода становится менее эффективной и потенциально небезопасной для приготовления пищи.

К счастью, эксперты также рассказали, как на самом деле следует хранить кастрюли и сковороды. Исследователи отмечают, что хранение кастрюль рядом друг с другом, а не стопкой, может помочь защитить покрытие.

Еще одним способом решить проблему может стать подвесная или настенная полка для кастрюль. Вертикальные органайзеры для кастрюль, как отдельно стоящие, так и встроенные в шкаф, позволяют кастрюлям стоять вертикально и отдельно друг от друга.

Если кастрюли и сковородки все же необходимо поставить друг на друга, исследователи советуют войлочные или силиконовые защитные прокладки — это предотвратит прямой контакт посуды и значительно снизит риск появления царапин. Это недорогое решение для тех, кто предпочитает хранить кастрюли в ящике или шкафу.

