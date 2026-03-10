Ніколи не варто ставити каструлі та сковорідки одна на одну: на те є вагома причина

Каструлі та сковорідки громіздкі та незручні для зберігання, проте експерти попереджають, що нам не слід складати їх одна на одну.

Зберігання кухонного начиння — проблема в більшості будинків, а тому складання сковорідок і каструль одна на одну може здатися найочевиднішим і найпростішим рішенням. Однак експерти попереджають, що насправді така стратегія досить провальна, пише Daily Mail.

За словами експертів, вага і тертя, що виникають під час складання каструль і сковорідок одна на одну, з часом можуть завдати шкоди кухонному начиння. Річ у тім, що внутрішня поверхня каструль і сковорідок приймає на себе основний удар, коли вони складені, що поступово зношує поверхню.

Ба більше, для антипригарних каструль цей збиток може проявлятися швидше, ніж припускає більшість людей. Експерти також зазначають, що сковороди більш схильні до подряпин і деформації, оскільки дно однієї сковороди, що стоїть безпосередньо на варильній поверхні іншої, з часом дряпає і відшаровує покриття. Щойно антипригарне покриття пошкоджено, сковорода стає менш ефективною і потенційно небезпечною для приготування їжі.

На щастя, експерти також розповіли, як насправді слід зберігати каструлі та сковороди. Дослідники зазначають, що зберігання каструль поруч одна з одною, а не стопкою, може допомогти захистити покриття.

Ще одним способом вирішити проблему може стати підвісна або настінна полиця для каструль. Вертикальні органайзери для каструль, як окремі, так і вбудовані в шафу, дають змогу каструлям стояти вертикально й окремо одна від одної.

Якщо каструлі та сковорідки все ж необхідно поставити одна на одну, дослідники радять повстяні або силіконові захисні прокладки — це запобігатиме прямому контакту посуду і значно знизить ризик появи подряпин. Це недороге рішення для тих, хто вважає за краще зберігати каструлі в шухляді або шафі.

