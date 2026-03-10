До 5 метров в длину: названо животное с самым огромным ртом на Земле (видео)

Исследователи назвали животное с самым большим ртом на планете — они также имеют и самую крупную голову среди всех живых существ на Земле.

Наша планета является домом для невероятного количества видов — самые крупные из них обитают в океане. Но кто же обладает самой большой пастью на Земле? По словам исследователей, животным, обладающим самым большим ртом на планете считается гренландский кит (Balaena mysticetus), пишет IFLScience.

По словам исследователей, гренландские киты являются одним из самых крупных видов китов по весу и длине: животные достигают 20 метров в длину и весят до 90 тонн. Куда более любопытно то, что голова гренландских китов составляет треть длины их тела — в процентном соотношении, животные обладают самой большой головой среди всех китообразных.

Частью этой огромной головы является и гигантская пасть, достигающая 5 метров в длину и 2,5 метра в ширину. Когда приходит время для ужина из криля и мелкой рыбы, гренландские киты могут открывать свою пасть на высоту до 4 метров.

Однако огромные пасти — не единственное, что удивляет в гренландских китах. Еще одним фактором является наличие самых длинных китовых пластин среди всех китов — они достигают 5-6 метров. Отметим, что китовые пластины — бахромчатые структуры из кератина, свисающие с верхней челюсти внутри пасти гренландских китов. По сути, они действуют как сито, пропуская воду через пасть, задерживая пищу внутри.

Большие пасти китов позволяют им фильтровать и задерживать огромное количество пищи за раз. Предыдущие исследования показали, что гренландским китам необходимо съедать около 100 тонн пищи в год.

И даже это еще не все. Гренландские киты также являются самыми долгоживущими млекопитающими на планете: считается, что они способны жить более 200 лет. Что касается того, как гренландским китам удается жить так долго, исследователи лишь начинают это выяснять.

