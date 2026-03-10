До 5 метрів завдовжки: названо тварину з найбільшим ротом на Землі (відео)

Дослідники назвали тварину з найбільшим ротом на планеті — вони також мають і найбільшу голову серед усіх живих істот на Землі.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів — найбільші з них мешкають в океані. Але хто ж володіє найбільшою пащею на Землі? За словами дослідників, твариною, що володіє найбільшим ротом на планеті вважається гренландський кит (Balaena mysticetus), пише IFLScience.

За словами дослідників, гренландські кити є одним з найбільших видів китів за вагою і довжиною: тварини досягають 20 метрів у довжину і важать до 90 тонн. Куди більш цікавим є те, що голова гренландських китів становить третину довжини їхнього тіла — у відсотковому співвідношенні, тварини мають найбільшу голову серед усіх китоподібних.

Частиною цієї величезної голови є і велетенська паща, що сягає 5 метрів завдовжки і 2,5 метра завширшки. Коли приходить час для вечері з криля і дрібної риби, гренландські кити можуть відкривати свою пащу на висоту до 4 метрів.

Однак величезні пащі — не єдине, що дивує в гренландських китах. Ще одним фактором є наявність найдовших китових пластин серед усіх китів — вони сягають 5-6 метрів. Зазначимо, що китові пластини — торочкуваті структури з кератину, що звисають із верхньої щелепи всередині пащі гренландських китів. По суті, вони діють як сито, пропускаючи воду через пащу, затримуючи їжу всередині.

Великі пащі китів дають їм змогу фільтрувати і затримувати величезну кількість їжі за раз. Попередні дослідження показали, що гренландським китам необхідно з'їдати близько 100 тонн їжі на рік.

І навіть це ще не все. Гренландські кити також є найдовгоживучими ссавцями на планеті: вважається, що вони здатні жити понад 200 років. Щодо того, як гренландським китам вдається жити так довго, дослідники лише починають це з'ясовувати.

