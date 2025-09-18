Кит із роману "Мобі Дік" усе ще може бути живий: названо найдовгоживучішого ссавця у світі

Найдовгоживучішим ссавцем на планеті вважається гренландський кит — тварини досягають неймовірних розмірів, порівнянних з автобусом, і можуть жити понад дві сотні років. Дослідники розповіли про те, як їм це вдається.

Найдовгоживучішим ссавцем на планеті вважається гренландський кит, що мешкає в Арктиці — дорослі особини можуть досягати розміру з автобус і здатні жити понад 200 років. Це означає, що сьогодні біля берегів Аляски все ще можуть плавати кити, які були живі під час написання "Мобі Діка" 1851 року і надихнули Германа Мелвілла на написання роману, пише IFLScience.

Довголіття гренландських китів

Вченим відомо про довголіття гренландських китів завдяки кільком незвичайним підказкам. У 2007 році мисливцям з-поміж корінних жителів Аляски вдалося виявити кам'яний наконечник гарпуна, що застряг у жирному тілі гренландського кита. Результати дослідження засвідчили, що цей характерний гарпун був запатентований і використовувався в конструкції зброї, яка була популярна в період з 1885 до 1895 року, що дає змогу припустити, що киту близько 115 років.

Точні дані про довголіття китів можна отримати з їхніх очей — кришталик цих тварин містить амінокислоту аспартат, яка буває ліво- і правообертальною. Протягом життя вони можуть накопичуватися шарами, причому обидва варіанти зустрічаються з передбачуваною швидкістю. Вивчаючи співвідношення шульгів і правшів, учені здатні визначити вік кита.

У дослідженні 1999 року цей метод застосували до очей 48 гренландських китів, на яких протягом кількох десятиліть полювали корінні народи Аляски. Результати показали, що четверо гренландських китів були старшими за 100 років, а одній особині, за оцінками вчених, 211 років.

Дослідники вважають, що довге життя гренландських китів, імовірно, зумовлене дуплікацією гена CDKN2C, пов'язаного із зупинкою поділу клітин і запобіганням запрограмованої клітинної смерті. Єдиний недолік: дуплікація гена, ймовірно, негативно впливає на фертильність самців, оскільки впливає на вироблення сперми та зменшує розмір їхніх яєчок.

Одні з найбільш незвичайних китів у світі

Гренландські кити (Balaena mysticetus) незвичайні тим, що проводять майже все життя в арктичних і субарктичних водах, високо в Північній півкулі.

Дослідники виявили, що кити чудово пристосовані до цього крижаного середовища: маса їхнього тіла величезна, а міцне тіло завдовжки до 18,8 метра і вагою близько 90 тонн — це і допомагає їм зберегти тепло. Крім того, кити вкриті ізолюючим шаром жиру, товщина якого може сягати 50 сантиметрів.

На відміну від багатьох інших видів китів, у цього виду немає спинного плавця, що дає їм змогу легко плавати під льодом. За даними вчених, подібно до синього кита, гренландські кити належать до вусатих китів. Замість зубів вони використовують для харчування гребнеподібні пластини, які діють як гігантські сита. Вони заковтують морську воду ковтками, а потім проштовхують її назад через вус, захоплюючи тисячі крихітних жертв, таких як криль та інший зоопланктон.

До слова, ще одними довгоживучими є слони, які можуть жити до 70 років у дикій природі, і люди. Багато інших великих китів також можуть жити відносно довго — наприклад, сині кити, як вважається, можуть дожити до 90 років.

