Кит из романа "Моби Дик" все еще может быть жив: названо самое долгоживущее млекопитающее в мире

Самым долгоживущим млекопитающим на планете считается гренландский кит – животные достигают невероятных размеров, соизмеримых с автобусом и могут жить более двух сотен лет. Исследователи рассказали о том, как им это удается.

Самым долгоживущим млекопитающим на планете считается гренландский кит, обитающий в Арктике – взрослые особи могут достигать размера с автобус и способны жить более 200 лет. Это означает, что сегодня у берегов Аляски все еще могут плавать киты, которые были живы во время написания "Моби Дика" в 1851 году и вдохновили Германа Мелвилла на написание романа, пишет IFLScience.

Долголетие гренландских китов

Ученым известно о долголетии гренландских китов благодаря нескольким необычным подсказкам. В 2007 году охотникам из числа коренных жителей Аляски удалось обнаружить каменный наконечник гарпуна, застрявший в жирном теле гренландского кита. Результаты исследование показало, что этот характерный гарпун был запатентован и использовался в конструкции оружия, которая была популярна в период с 1885 по 1895 год, что позволяет предположить, что киту около 115 лет.

Точные данные о долголетии китов можно получить из их глаз – хрусталик этих животных содержит аминокислоту аспартат, которая бывает лево- и правовращающей. В течение жизни они могут накапливаться слоями, причем оба варианта встречаются с предсказуемой скоростью. Изучая соотношение левшей и правшей, ученые способны определить возраст кита.

В исследовании 1999 года этот метод применили к глазам 48 гренландских китов, на которых в течение нескольких десятилетий охотились коренные народы Аляски. Результаты показали, что четверо гренландских китов были старше 100 лет, а одной особи, по оценкам ученых, 211 лет.

Исследователи полагают, что долгая жизнь гренландских китов, вероятно, обусловлена дупликацией гена CDKN2C, связанного с остановкой деления клеток и предотвращением запрограммированной клеточной смерти. Единственный недостаток: дупликация гена, вероятно, отрицательно влияет на фертильность самцов, поскольку влияет на выработку спермы и уменьшает размер их яичек.

Одни из самых необычных китов в мире

Гренландские киты (Balaena mysticetus) необычны тем, что проводят почти всю жизнь в арктических и субарктических водах, высоко в Северном полушарии.

Исследователи обнаружили, что киты прекрасно приспособлены к этой ледяной среде: масса их тела огромна, а крепкое тело длиной до 18,8 метра и весом около 90 тонн – это и помогает им сохранить тепло. Кроме того, киты покрыты изолирующим слоем жира, толщина которого может достигать 50 сантиметров.

В отличие от многих других видов китов, у этого вида нет спинного плавника, что позволяет им легко плавать подо льдом. По данным ученых, подобно синему киту, гренландские киты относятся к усатым китам. Вместо зубов они используют для питания гребневидные пластины, которые действуют как гигантские сита. Они заглатывают морскую воду глотками, а затем проталкивают ее обратно через ус, захватывая тысячи крошечных жертв, таких как криль и другой зоопланктон.

К слову, еще одними долгоживущими являются слоны, которые могут жить до 70 лет в дикой природе, и люди. Многие другие крупные киты также могут жить относительно долго – например, синие киты, как считается, могут дожить до 90 лет.

