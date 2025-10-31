Розкрито секрет найбільш довгоживучих ссавців у світі: що дозволяє китам жити до 200 років

Дослідники щойно розкрили секрет морських гігантів, тривалість життя яких становить близько 200 років. Вважається, що секрет криється в білку, який відновлює пошкоджену ДНК.

Гренландський кит (Balaena mysticetus) — найдовгоживучий ссавець у світі, тривалість життя яких становить до 200 років. У новому дослідженні вченим схоже вдалося розкрити секрет їхнього виняткового довголіття. Дослідники вважають, що це може вплинути на наші спроби уповільнити старіння людини, пише IFLScience.

Виняткове довголіття китів

Крім неймовірної тривалості життя, гренландські кити можуть похвалитися дивовижними розмірами. Вага морських гігантів досягає 80 000 кілограмів, що робить їх другими за величиною тваринами у світі.

Теоретично настільки великі й довгоживучі тварини мають бути схильні до підвищеного ризику розвитку раку. Річ у тім, що їхні тіла містять більше клітин, а отже, піддаються більшій кількості поділів упродовж тривалішого життя, кожен з яких потенційно може призвести до мутацій. Однак насправді все трохи інакше: захворюваність на рак не корелює з розміром тіла — невідповідність, відома як парадокс Пето.

У новій роботі вчені зосередилися на вивченні цього протиріччя на прикладі гренландського кита, припустивши, що тварини можуть мати унікальні потужні генетичні механізми для запобігання раку та інших захворювань. Зазначимо, що наразі дослідження подібних механізмів старіння у цих китів нечисленні.

За словами молекулярного біолога з Університету Тунцзі в Шанхаї Чжиюна Мао, який не брав участі в дослідженні, відомо, що гренландські кити демонструють надзвичайне довголіття, проте ми досі не знаємо, чому це так.

У новому дослідженні команда з Рочестерського університету ідентифікувала білок, що активується холодом — він допомагає відновлювати пошкоджену ДНК тварин. Він називається CIRBP, і його рівень у гренландських китів був виявлений набагато вищим, ніж у будь-яких інших ссавців.

Гренландські кити перебувають під загрозою зникнення, а тому їхнє вивчення вельми складне. У результаті вченим довелося покладатися на зразки тканин, зібрані інупіатами Аляски, яким дозволено полювати на китів.

Вчені використала ці зразки, щоб виростити клітини китів у лабораторних умовах. Команда виявила, що вони краще відновлюють пошкоджену ДНК і мають нижчу частоту мутацій, ніж людські клітини.

Дослідники відзначили кілька білків репарації ДНК, які були більш поширені у гренландських китів, ніж в інших видів ссавців, що може пояснювати цей факт, але особливу увагу привернув CIRBP. За словами автора дослідження, професора Віри Горбунової, CIRBP привернув увагу, тому що його рівень був у 100 разів вищим.

Відомо, що CIRBP відіграє ключову роль у репарації дволанцюгових розривів ДНК, за яких руйнується фосфатний остов обох ланцюгів ДНК, що може сприяти розвитку раку. Білок також активується в умовах холоду — наприклад, у крижаному океанському середовищі існування гренландських китів.

Вчені виявили, що зниження температури всього на кілька градусів змушує клітини виробляти більше білка CIRBP.

Користь у боротьбі зі старінням людини

Цікаво, що CIRBP присутній і в організмі людини. Це означає, що прорив у розумінні довголіття гренландських китів потенційно може бути використаний для збільшення тривалості життя людей.

У лабораторних експериментах учені експресували білок кита в клітинах людини й виявили, що їхня здатність до відновлення ДНК покращилася. Крім того, експресія його в клітинах плодових мушок (дрозофіл) збільшила тривалість їхнього життя.

Будуть потрібні подальші дослідження, проте вчені вважають, що відкриття може бути використано в боротьбі зі старінням людини двома способами:

підвищення активності CIRBP в організмі, або збільшення кількості білка;

прийняття холодного душу.

