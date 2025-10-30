Знайдено істоту, що підвищує первинну продуктивність океану: їхній внесок неоціненний

Дослідникам давно відомо, що кити роблять свій внесок у морські екосистеми, переробляючи поживні речовини. Однак точний вплив на продуктивність океану до цього моменту не було вивчено.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для найбільших тварин у світі — китів. Попередні дослідження вже показали, що вусаті кити роблять внесок у морські екосистеми, переробляючи поживні речовини. Але до цього моменту вплив китів на продуктивність Світового океану був неясним і кількісно не вивчався. Тепер все змінилося, пише PHYS.org.

Нове дослідження розв'язало цю проблему шляхом прямого вимірювання поживних речовин, що виділяються вусатими китами. Результати показують, що ці кити значно підвищують первинну продуктивність океану.

Первинна продуктивність океану — показник того, як деякі організми, у цьому разі фітопланктон, перетворюють енергію на органічні сполуки за допомогою таких процесів, як фотосинтез або хемосинтез. Саме вони в кінцевому підсумку складають основу харчового ланцюга. Що вища первинна продуктивність океану, то стійкішими джерелами їжі володіють організми, розташовані вище в харчовому ланцюзі.

Для виробництва цих органічних сполук, фітопланктон повинен отримувати достатню кількість поживних речовин, зокрема:

азот;

фосфор;

залізо.

На жаль, у багатьох частинах верхнього шару океанської води ці поживні речовини виснажені. Деякі з них можуть заповнюватися поверхневим стоком, змішуватися з глибшими океанськими водами та перероблятися зоопланктоном, бактеріями й більшими морськими організмами.

У новому дослідженні вчені виявили, що вусаті кити виділяють значну кількість цих поживних речовин зі своїми відходами. Зазначимо, що до вусатих китів відносяться малі смугастики, фінвали, сині кити, сейвали, горбаті та гренландські кити. Під час дослідження вчені хотіли визначити фактичний внесок — для цього команда зібрала і проаналізувала фекалії та сечу малих смугастиків і фінвалів, вивчивши вміст азоту, фосфору, заліза і 14 інших мікроелементів.

Далі вчені оцінили добовий і річний викид поживних речовин для пів року інших видів вусатих китів, використавши екосистемну модель для моделювання впливу викиду поживних речовин китами на первинну продукцію і зоопланктон. Зразки були зібрані в Гренландському, Норвезькому та Ісландському морях, куди вусаті кити мігрують влітку.

Результати показали, що вусаті кити вусаті кити виділяють значну кількість азоту, в основному з сечею, а також фосфору і мікроелементів, в основному з фекаліями. Загалом ці кити щодня переробляють понад 815 тонн азоту і 325 тонн фосфору в Північному і Баренцевому морях у період нагулу. Дані вказують на те, що внесок у загальну екосистему варіюється залежно від виду китів. Однак учені вважають, що найбільший внесок роблять малі смугастики.

Команда також виявила, що вищі значення відзначаються наприкінці літа, збільшуючись з травня, коли кити мігрують у ці райони. У деяких районах первинна продукція була на 10% вищою в серпні. Цей ефект був більш помітний у прибережних районах, бідних на поживні речовини.

Вважається, що підвищення первинної продуктивності сприяє не тільки зміцненню харчового ланцюга, але також і секвестрації вуглецю. Це зумовлено внутрішніми процесами, які використовують вуглекислий газ з атмосфери, перетворюючи його на органічні сполуки.

