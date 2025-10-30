Гігантські Їжак, Лазанья і Брюссельська капуста "оселилися" в океані: дивні імена їм дали люди

Дослідники розповіли про групу північноатлантичних гладких китів, які отримали нові імена 2025 року. Фантазія людей зайшла так далеко, що в океані "оселилися" Олівець і Брюссельська капуста.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й найбільших тварин на Землі — китів. Північноатлантичні гладкі кити — один із видів великих китів, які найбільше зникають, а тому вчені особливо пильно стежать за ними, пише IFLScience.

Коли народжується нове китеня, його додають до Каталогу північноатлантичних гладких китів і присвоюють чотиризначний номер. Імена з каталогу мають свої переваги, однак, перебуваючи в польових умовах, їх не завжди легко запам'ятати. У результаті вчені дають деяким китам імена.

Це Афіна, названа на честь грецької богині війни, оскільки її матір звали Війна, і у неї є шрами, отримані в результаті заплутування Фото: NOAA

За словами співробітників Акваріума Нової Англії, щорічно проєкт починається з того, що дослідницькі організації та члени Північноатлантичного консорціуму гладких китів пропонують варіанти для нової групи китів. Попри те, що простір для жартів і творчості величезний, мета полягає в тому, щоб назви китів відповідали легко впізнаваним особливостям кожної окремої особини. Наприклад, малюнку кальцинованих ділянок шкіри на голові, відомих як мозолі, або будь-якому факту про них.

У 2025 році було подано понад 450 пропозицій для 19 китів, які були обрані для отримання імені. Серед фаворитів серед імен — Брюссельська капуста — кит названий так тому, що малюнок мозолі на голові чотирирічного самця чимось нагадує стебло брюссельської капусти. Ще одне ім'я Каватаппі — мозоль кита схожа на штопор, а інше Бермудські острови — мозоль схожа на трикутник.

Є також Лазанья через хвилі на хвостовому плавнику; Верблюд із деформацією хребта, схожою на горб. А також:

Олівець;

Циррус;

Скорпіон;

Іриска;

Спектр;

Кодама;

Кульбаба;

Піст;

Алігатор;

Тенуто;

Дзеркало;

Афіна.

Цікаво, що кожен кит також отримав "улюблену пісню", пов'язану з його ім'ям. Звісно, насправді неможливо дізнатися, чи є в китів улюблена пісня, однак якщо вже давати китам імена, можна вибрати й композицію.

У істоти на ім'я Спектр є шрам, схожий на примарний Фото: NOAA

За словами вчених, цим проєктом вони хотіли привернути увагу до цього виду, що перебуває під загрозою зникнення. Згідно з останніми оцінками, популяція північноатлантичних гладких китів продовжує повільно зростати, але попереду ще довгий шлях, і кожен може допомогти.

