Гигантские Еж, Лазанья и Брюссельская капуста "поселились" в океане: странные имена им дали люди

Исследователи рассказали о группе североатлантических гладких китов, получивших новые имена в 2025 году. Фантазия людей зашла так далеко, что в океане “поселились” Карандаш и Брюссельская капуста.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и самых крупных животных на Земле – китов. Североатлантические гладкие киты – один из самых исчезающих видов крупных китов, а потому ученые особенно пристально следят за ними, пишет IFLScience.

Когда рождается новый китенок, его добавляют в Каталог североатлантических гладких китов и присваивают четырехзначный номер. У имен из каталога есть свои преимущества, однако, находясь в полевых условиях, их не всегда легко запомнить. В результате ученые дают некоторым китам имена.

Это Афина, названная в честь греческой богини войны, поскольку ее мать звали Война, и у нее есть шрамы, полученные в результате запутывания Фото: NOAA

По словам сотрудников Аквариума Новой Англии, ежегодно проект начинается с того, что исследовательские организации и члены Североатлантического консорциума гладких китов предлагают варианты для новой группы китов. Несмотря на то, что простор для шуток и творчества огромен, цель состоит в том, чтобы названия китов соответствовали легко узнаваемым особенностям каждой отдельной особи. Например, рисунку кальцинированных участков кожи на голове, известных как мозоли, или какому-либо факту о них.

В 2025 году было подано более 450 предложений для 19 китов, которые были выбраны для получения имени. Среди фаворитов среди имен – Брюссельская капуста – кит назван так потому, что рисунок мозоли на голове четырехлетнего самца чем-то напоминает стебель брюссельской капусты. Еще одно имя Каватаппи – мозоль кита похожа на штопор, а другое Бермудские острова – мозоль похожа на треугольник.

Есть также Лазанья из-за волн на хвостовом плавнике; Верблюд с деформацией позвоночника, похожей на горб. А также:

Карандаш;

Циррус;

Скорпион;

Ириска;

Спектр;

Кодама;

Одуванчик;

Пист;

Аллигатор;

Тенуто;

Зеркало;

Афина.

Любопытно, что каждый кит также получил "любимую песню", связанную с его именем. Конечно, на самом деле невозможно узнать, есть ли у китов любимая песня, однако если уж давать китам имена, можно выбрать и композицию.

У существа по имени Спектр есть шрам, похожий на призрачный Фото: NOAA

По словам ученых, этим проектом они хотели привлечь внимание к этому находящемуся под угрозой исчезновения виду. Согласно последним оценкам, популяция североатлантических гладких китов продолжает медленно расти, но предстоит еще долгий путь, и каждый может помочь.

