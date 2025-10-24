Одному из самых крупных животных в океане удалось избежать вымирания: боролись более века

Исследователи обнаружили, что один из самых уязвимых видов китов в океане наконец-то возвращается к жизни после более чем 100 лет балансирования на грани вымирания. Ученые считают, что вид наконец-то находится на верном пути.

Североатлантический гладкий кит (Eubalaena glacialis) – гигантское морское млекопитающее, которое последние более чем 100 лет балансировало на грани исчезновения. Теперь ученые сообщили хорошие новости: вид наконец-то демонстрирует признаки медленного восстановления, пишет Science Alert.

Исследователи из Североатлантического консорциума гладких китов сообщили, что в 2024 году популяция китов увеличилась чуть более чем на 2% в сравнении с 2023 годом. Ученые зафиксировали появление 8 новых детенышей, в результате чего общее число оставшихся особей достигло примерно 384. Отметим, что это лишь небольшой прирост, однако он обнадеживает: с 2020 года популяция североатлантических гладких китов увеличилась более чем на 7%.

Исследования также показали, что за предыдущее десятилетие популяция морских гигантов резко сократилась примерно на 25%. По словам руководителя программы по исследованию гладких китов в Аквариуме Новой Англии Хизер Петтис, небольшое увеличение численности популяции в сочетании с отсутствием зарегистрированных случаев гибели и меньшим количеством травм, чем за последние несколько лет. Это позволяет ученым с осторожным оптимизмом смотреть в будущее североатлантических китов.

И все же, ученые предупреждают, что все еще нет места для самоуспокоенности – все еще не время сбавлять темпы в вопросах охраны природы. В этом году пока не зарегистрировано ни одного случая гибели североатлантических гладких китов, но многие особи получили травмы или находятся в плохом состоянии здоровья, а рождаемость снизилась.

Считается, что североатлантические гладкие киты получили свое название потому, что исторически они были "правильными" китами, которых любили убивать. К началу 1890-х годов этот вид был практически полностью истреблен.

К счастью, сегодня популяция находится под защитой, но ей по-прежнему угрожает множество угроз. Киты рискуют погибнуть от столкновений с судами и запутывания в рыболовных снастях. По данным природоохранной некоммерческой организации Oceana, ежегодно в рыболовных снастях запутывается около четверти популяции североатлантических гладких китов в США и Канаде. Около 85% китов хотя бы раз запутывались в них.

В то же время обнаружение запутывания – сложная задача, поскольку для этого требуется согласованность двух факторов:

наблюдения;

присутствие китов в нужном месте и в нужное время.

Другие методы минимизации гибели китов включают временные зоны, свободные от рыболовства, и переход на безканатные орудия лова, но эти программы нуждаются в поддержке общества.

