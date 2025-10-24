Одній із найбільших тварин в океані вдалося уникнути вимирання: боролися понад століття

Дослідники виявили, що один із найвразливіших видів китів в океані нарешті повертається до життя після більш ніж 100 років балансування на межі вимирання. Учені вважають, що вид нарешті перебуває на вірному шляху.

Північноатлантичний гладкий кит (Eubalaena glacialis) — гігантський морський ссавець, який останні понад 100 років балансував на межі зникнення. Тепер учені повідомили хороші новини: вид нарешті демонструє ознаки повільного відновлення, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники з Північноатлантичного консорціуму гладких китів повідомили, що у 2024 році популяція китів збільшилася трохи більше ніж на 2%, як порівняти з 2023 роком. Учені зафіксували появу 8 нових дитинчат, унаслідок чого загальна кількість особин, що залишилися, досягла приблизно 384. Зазначимо, що це лише невеликий приріст, проте він запевняє: з 2020 року популяція північноатлантичних гладких китів збільшилася більш ніж на 7%.

Відео дня

Дослідження також показали, що за попереднє десятиліття популяція морських гігантів різко скоротилася приблизно на 25%. За словами керівниці програми з дослідження гладких китів в Акваріумі Нової Англії Гізер Петтіс, невелике збільшення чисельності популяції в поєднанні з відсутністю зареєстрованих випадків загибелі й меншою кількістю травм, ніж за останні кілька років. Це дає змогу вченим з обережним оптимізмом дивитися в майбутнє північноатлантичних китів.

І все ж, вчені попереджають, що все ще немає місця для самозаспокоєння — все ще не час зменшувати темпи в питаннях охорони природи. Цього року поки що не зареєстровано жодного випадку загибелі північноатлантичних гладких китів, але багато особин зазнали травм або перебувають у поганому стані здоров'я, а народжуваність знизилася.

Вважається, що північноатлантичні гладкі кити отримали свою назву тому, що історично вони були "правильними" китами, яких любили вбивати. До початку 1890-х років цей вид був практично повністю винищений.

На щастя, сьогодні популяція перебуває під захистом, але їй, як і раніше, загрожує безліч загроз. Кити ризикують загинути від зіткнень із суднами та заплутування в рибальських снастях. За даними природоохоронної некомерційної організації Oceana, щорічно в рибальських снастях заплутується приблизно чверть популяції північноатлантичних гладких китів у США і Канаді. Близько 85% китів хоча б раз заплутувалися в них.

Водночас виявлення заплутування — складне завдання, оскільки для цього потрібна узгодженість двох чинників:

спостереження;

присутність китів у потрібному місці й в потрібний час.

Інші методи мінімізації загибелі китів включають тимчасові зони, вільні від рибальства, і перехід на безканатні знаряддя лову, але ці програми потребують підтримки суспільства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, куди зникли кити і до чого тут крижані щити Гренландії.

Раніше Фокус писав про те, що генетичний секрет гігантських морських істот нарешті розкрито.