Новітній у світі вид морських гігантів на межі зникнення: в океані залишилося не більше 50 особин

Абсолютно новий вид китів був випадково відкритий вченими лише 2019 року, але вже перебуває під загрозою зникнення. Раніше морські гіганти піддавалися полюванню, але тепер зіткнулися зі ще більшими загрозами.

У січні 2019 року кит, що викинувся на берег у Флориді, запустив ланцюгову реакцію, яка призвела до відкриття абсолютно нового виду китів. Спочатку цих особин вважали дещо незвичною популяцією смугастого кита Брайда, проте результати виявилися куди цікавішими — вчені відкрили невідомий раніше науці вид, пише IFLScience.

Зразок викинутого кита залишили розкладатися на піщаній мілині, а потім тушу зрештою доправили до Смітсонівського національного музею природної історії. Після вчені зробили заміри й фотографії черепа, а також були проведені порівняння з іншими видами й зразками, щоб визначити приналежність цієї істоти.

Генетичний матеріал зі зразків шкіри також було досліджено, а результати показали, що на берег викинувся зовсім не смугастий кит Брайда, і навіть не його підвид. У 2021 році вчені визнали його абсолютно новим видом: смугастим китом Райса. Тепер нові дослідження показують, що новоявлений вид уже перебуває під загрозою зникнення — в океані мешкає лише 50 особин.

Однією з причин уразливості виду став китобійний промисел. Історично він був спрямований на смугастиків Брайда, але потім і на смугастиків Райса. Однак проблема з цими китами також полягала в тому, що з моря або поверхні їх складно відрізнити один від одного. За даними комісії з морських ссавців, у період з 1911 до 1987 року понад 30 000 смугастих китів Брайда було вбито комерційними китобоями по всьому світу.

На жаль, нині список загроз, що нависли над видом, істотно розширився і містить:

заплутування в рибальських снастях;

зіткнення із суднами;

розливи нафти.

Наприклад, вважається, що розлив нафти з платформи Deepwater Horizon 2010 року забрав життя п'ятої частини всіх смугастиків Райса. Інше морське сміття також є проблемою, оскільки кити можуть заковтувати його у великих кількостях.

Ще однією загрозою для всіх великих видів китів є шум, створюваний людьми в північній частині Мексиканської затоки та навколо неї. Це особливо стосується звуків сейсморозвідки. Водночас вплив цього звуку на смугастиків Райса вивчено недостатньо, але це відомий фактор екологічного стресу. З огляду на обмежений ареал їхнього проживання, будь-які кліматичні зміни в цьому районі, ймовірно, також негативно позначаться на цьому виді.

За словами морського біолога з Міжнародного університету Флориди Джеремі Кішка, вони з колегами все ще не впевнені, що через 50 років смугастики Райса все ще будуть в океані. Вчені побоюються, що до середини століття вид може бути повністю стертий з лиця Землі.

