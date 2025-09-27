Новейший в мире вид морских гигантов на грани исчезновения: в океане осталось не более 50 особей

Совершенно новый вид китов был случайно открыт учеными лишь в 2019 году, но уже находится под угрозой исчезновения. Ранее морские гиганты подвергались охоте, но теперь столкнулись с еще большими угрозами.

В январе 2019 года выбросившийся на берег кит во Флориде запустил цепную реакцию, которая привела к открытию совершенно нового вида китов. Изначально эти особи считались немного необычной популяцией полосатого кита Брайда, однако результаты оказались куда более любопытными – ученые открыли неизвестный ранее науке вид, пишет IFLScience.

Образец выброшенного кита оставили разлагаться на песчаной отмели, а затем тушу в конечном итоге доставили в Смитсоновский национальный музей естественной истории. После ученые сделали замеры и фотографии черепа, а также были проведены сравнения с другими видами и образцами, чтобы определить принадлежность этого существа.

Генетический материал из образцов кожи также был исследован, а результаты показали, что на берег выбросился вовсе не полосатый кит Брайда, и даже не его подвид. В 2021 году ученые признали его совершенно новым видом: полосатым китом Райса. Теперь новые исследования показывают, что новоявленный вид уже находится под угрозой исчезновения – в океане живет всего 50 особей.

Одной из причин уязвимости вида стал китобойный промысел. Исторически он был направлен на полосатиков Брайда, но затем и на полосатиков Райса. Однако из проблем с этими китами также заключалась в том, что с моря или поверхности их сложно отличить друг от друга. По данным комиссии по морским млекопитающим, в период с 1911 по 1987 годы более 30 000 полосатиков Брайда были убиты коммерческими китобоями по всему миру.

Увы, в настоящее время список угроз, нависших над видом, существенно расширился и включается в себя:

запутывание в рыболовных снастях;

столкновение с судами;

разливы нефти.

Например, считается, что разлив нефти с платформы Deepwater Horizon в 2010 году унес жизни пятой части всех полосатиков Райса. Другой морской мусор также представляет собой проблему, поскольку киты могут заглатывать его в больших количествах.

Еще одной угрозой для всех крупных видов китов является шум, создаваемый людьми в северной части Мексиканского залива и вокруг него. Это особенно касается звуков сейсморазведки. В то же время, воздействие этого звука на полосатиков Райса изучено недостаточно, но это известный фактор экологического стресса. Учитывая ограниченный ареал их обитания, любые климатические изменения в этом районе, вероятно, также негативно скажутся на этом виде.

По словам морского биолога из Международного университета Флориды Джереми Кишка, они с коллегами все еще не уверены, что через 50 лет полосатики Райса все еще будут в океане. Ученые опасаются, что к середине столетия вид может быть полностью стерт с лица Земли.

