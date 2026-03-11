Такое наблюдали впервые: дрон заснял редкое поведение бесперых морских свиней (видео)

Видео с дрона запечатлело редкие моменты, когда бесперые морские свиньи заботились о чужих детенышах — ранее считалось, что они одиночки.

Бесперые морские свиньи ранее считались одиночками: как правило, их наблюдали поодиночке или парами — чаще всего это мать, плавающая со своим детенышем, что заставило исследователей предполагать, что у этих животных относительно простая социальная жизнь, пишет Discover Magazine.

Но теперь видео с дрона, заснятое в Японии, ставит под сомнение эту идею. На кадрах ученые наблюдали то, что, вероятно, является алломатеринским взаимодействием: детеныши морских свиней приближались и плавали рядом со взрослыми особями, которые не являлись их матерями. Теперь ученые считают, что бесперые морские свиньи могут быть более социальным, чем считалось ранее.

По словам ведущего автора исследования Майи Сакаи, такое поведение может быть полезно для новорожденных в развитии социальных отношений, а также в качестве дополнения к более слабым отношениям между матерью и детенышем, типичным для этого уязвимого этапа развития.

Отметим, что многие социальные млекопитающие заботятся не только о своих детенышах. Например, другие взрослые особи, часто молодые самки без собственных детенышей, порой заботятся о чужих детенышах, охраняют их или плавают с ними. Такое поведение известно как алломатеринская забота и наблюдается у широкого спектра животных — от приматов до дельфинов.

Учеыне считают, что такие взаимодействия могут быть полезными для детенышей: обеспечивают защиту и помогают им освоить социальные навыки. В то же время для взрослых особей это может стать практикой перед тем, как они начнут воспитывать собственное потомство. А для матерей это может дать им больше времени на поиск пищи.

Ранее алломатеринское поведение было задокументировано среди многих зубатых китов, в том числе дельфинов и морских свиней. Однако узкогребенчатая бесплавниковая морская свинья оставалась исключением — теперь ученые считают иначе.

В ходе исследования Сакаи с коллегами использовали дроны потребительского класса для наблюдения за животными в японском заливе. В общей сложности ученые наблюдали за животными в течение 34 дней с февраля по июль 2023 года. Результаты указывают на то, что детеныши плавали рядом с взрослыми особями, которые не являлись их матерями.

Детеныши также проводили менее 40 процентов времени, плавая рядом с любой взрослой особью — гораздо меньше, чем обычно проводят детеныши рядом со своими матерями у других видов дельфинов. Это указывает на то, что у этого вида связь между матерью и детенышем может быть менее прочной, чем считалось ранее — ученые наблюдали это впервые.

