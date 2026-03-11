Таке спостерігали вперше: дрон зняв рідкісну поведінку безперих морських свиней (відео)

Відео з дрона закарбувало рідкісні моменти, коли безперие морські свині піклувалися про чужих дитинчат — раніше вважалося, що вони одинаки.

Безперих морських свиней раніше вважали одинаками: як правило, їх спостерігали поодинці або парами — найчастіше це мати, яка плаває зі своїм дитинчам, що змусило дослідників припускати, що у цих тварин відносно просте соціальне життя, пише Discover Magazine.

Але тепер відео з дрона, зняте в Японії, ставить під сумнів цю ідею. На кадрах учені спостерігали те, що, ймовірно, є аломатеринською взаємодією: дитинчата морських свиней наближалися і плавали поруч із дорослими особинами, які не були їхніми матерями. Тепер учені вважають, що безпері морські свині можуть бути більш соціальними, ніж вважалося раніше.

За словами провідної авторки дослідження Маї Сакаї, така поведінка може бути корисною для новонароджених у розвитку соціальних стосунків, а також як доповнення до більш слабких стосунків між матір'ю і дитинчам, типових для цього вразливого етапу розвитку.

Зазначимо, що багато соціальних ссавців піклуються не тільки про своїх дитинчат. Наприклад, інші дорослі особини, часто молоді самки без власних дитинчат, часом дбають про чужих дитинчат, охороняють їх або плавають з ними. Така поведінка відома як аломатеринська турбота і спостерігається у широкого спектра тварин — від приматів до дельфінів.

Науковці вважають, що такі взаємодії можуть бути корисними для дитинчат: забезпечують захист і допомагають їм освоїти соціальні навички. Водночас для дорослих особин це може стати практикою перед тим, як вони почнуть виховувати власне потомство. А для матерів це може дати їм більше часу на пошук їжі.

Раніше аломатеринську поведінку було задокументовано серед багатьох зубатих китів, зокрема дельфінів і морських свиней. Однак вузькогребінчаста безплавникова морська свиня залишалася винятком — тепер учені вважають інакше.

Під час дослідження Сакаї з колегами використовували дрони споживчого класу для спостереження за тваринами в японській затоці. Загалом вчені спостерігали за тваринами протягом 34 днів з лютого по липень 2023 року. Результати вказують на те, що дитинчата плавали поруч із дорослими особинами, які не були їхніми матерями.

Дитинчата також проводили менше 40 відсотків часу, плаваючи поруч із будь-якою дорослою особиною — набагато менше, ніж зазвичай проводять дитинчата поруч зі своїми матерями в інших видів дельфінів. Це вказує на те, що у цього виду зв'язок між матір'ю і дитинчам може бути менш міцним, ніж вважалося раніше — вчені спостерігали це вперше.

