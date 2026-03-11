Река, полная драгоценных камней, и горный хребет-зебра: как обновилась китайская пустыня (фото)

Прошлогодний спутниковый снимок показал гигантскую букву «Y» посреди пустыни Такла-Макан, которая из биологической пустоты преобразилась в оазис.

Пустыня Такламакан занимает площадь 337 000 квадратных километров в Таримской котловине Синьцзянского региона Китая. Ранее пустыня считалась "биологической пустотой" — была почти полностью лишенной жизни из-за высоких температур и засушливости. Однако недавние исследования показали, что экологический инженерный проект "Великая зеленая стена", в рамках которого было высажено более 66 миллиардов деревьев, превратил пустыню в поглотитель углерода, поглощающий большое количество углекислого газа, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

В 2025 году ученые получили спутниковый снимок, на котором обнаружили букву "Y" посреди китайской пустыни, где встречается зеленая река, наполненная драгоценными камнями, и длинная "красно-белая гора". На пересечении этих объектов также находится крепость 8 века, полная древних артефактов.

Пересекающиеся линии расположены посередине пустыни Такламакан, а Y-образная форма включает в себя две части:

река Хотан, которая простирается примерно на 290 километров через пустыню с юга на север;

горный хребет Марзатаг, напоминающий стену, возвышающуюся примерно на 180 метров над окружающими песками и простирающаяся на 145 километров на северо-запад.

Предыдущие исследования уже показали, что река Хотан питается талыми ледниковыми водами Куньлуньских гор к югу от Такла-Макана и выглядит зеленой благодаря растительности. Исследователи также обнаружили, что ее воды богаты белым и зеленым нефритом, который считается ценным видом.

Разрушенные остатки Мазар-Тага расположены на холме на пересечении реки Хотан и горного хребта Марзтаг Фото: wikimedia

В то же время Марзатаг разделен на пласты красноватых железосодержащих пород и более светлого песчаника, за что получил название Хунбайшань, что в переводе с китайского означает "красно-белая гора". Ученые также выяснили, что горный хребет служит естественным барьером для песка, который наносится ветром о скалистую стену, создавая море дюн.

Сочетание трех факторов, таких как питьевая вода, ценные драгоценные камни и защита от непогоды, сделало это место важной остановкой на Шелковом пути. По сути, в месте слияния реки и горного хребта находятся разрушенные остатки военного форта, который предположительно датируется 8 веком.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшую пустыню Китая превратили в поглотитель углекислого газа.

Ранее Фокус писал о том, что Китай построил 3046-километровую "Великую зеленую стену".