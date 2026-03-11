Річка, повна дорогоцінного каміння, і гірський хребет-зебра: як оновилася китайська пустеля (фото)

Торішній супутниковий знімок показав гігантську літеру "Y" посеред пустелі Такла-Макан, яка з біологічної порожнечі перетворилася на оазис.

Пустеля Такламакан займає площу 337 000 квадратних кілометрів у Таримській улоговині Сіньцзянського регіону Китаю. Раніше пустеля вважалася "біологічною порожнечею" — була майже повністю позбавленою життя через високі температури та посушливість. Однак нещодавні дослідження засвідчили, що екологічний інженерний проєкт "Велика зелена стіна", у рамках якого було висаджено понад 66 мільярдів дерев, перетворив пустелю на поглинач вуглецю, що поглинає велику кількість вуглекислого газу, пише Live Science.

У 2025 році вчені отримали супутниковий знімок, на якому виявили літеру "Y" посеред китайської пустелі, де зустрічається зелена річка, наповнена дорогоцінним камінням, і довга "червоно-біла гора". На перетині цих об'єктів також знаходиться фортеця 8 століття, повна стародавніх артефактів.

Лінії, що перетинаються, розташовані посередині пустелі Такламакан, а Y-подібна форма включає в себе дві частини:

річка Хотан, яка простягається приблизно на 290 кілометрів через пустелю з півдня на північ;

гірський хребет Марзатаг, що нагадує стіну, яка височіє приблизно на 180 метрів над навколишніми пісками і простягається на 145 кілометрів на північний захід.

Попередні дослідження вже показали, що річка Хотан живиться талими льодовиковими водами Куньлуньських гір на південь від Такла-Макана і виглядає зеленою завдяки рослинності. Дослідники також виявили, що її води багаті білим і зеленим нефритом, який вважається цінним видом.

Зруйновані залишки Мазар-Тага розташовані на пагорбі на перетині річки Хотан і гірського хребта Марзтаг Фото: wikimedia

Водночас Марзатаг розділений на пласти червонуватих залізовмісних порід і світлішого пісковика, за що отримав назву Хунбайшань, що в перекладі з китайської означає "червоно-біла гора". Вчені також з'ясували, що гірський хребет служить природним бар'єром для піску, який наноситься вітром об скелясту стіну, створюючи море дюн.

Поєднання трьох чинників, таких як питна вода, цінне дорогоцінне каміння і захист від негоди, зробило це місце важливою зупинкою на Шовковому шляху. По суті, в місці злиття річки і гірського хребта знаходяться зруйновані залишки військового форту, який імовірно датується 8 століттям.

