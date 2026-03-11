Необычный заплыв: самец самой редкой акулы в мире преодолел 1200 км чтобы размножиться

Эпический международный заплыв китовой акулы на 1200 километров стал самым первым подобным случаем в истории — ничего подобного не наблюдали ранее.

Земля является домом для невероятного количества видов и самые особенные из них часто обитают в океане — например, китовые акулы, которые также считаются одними из самых редких акул в океане. Некоторые животные способны на необычайно длинные миграции, пересекая многие километры морей, неба или пейзажей Земли, чтобы достичь мест размножения или кормления. Многие из этих путешествий являются впечатляющими, однако всегда есть несколько особей, преодолевающих невероятное расстояние, пишет IFLScience.

Впервые молодой самец китовой акулы (Rhincodon typus) по кличке Мистраль был замечен у берегов Носи-Бе на Мадагаскаре в 2019 году, а затем в августе 2025 года его заметили у острова Маэ на Сейшелах. Таким образом, ему удалось преодолеть более 1200 километров между Мадагаскаром и Сейшелами — это удивило ученых, так как они впервые наблюдали нечто подобное.

По словам Стеллы Диамант из Мадагаскарского проекта по изучению китовых акул, китовые акулы занесены в список находящихся под угрозой исчезновения, но имеют обширный ареал и встречаются в большинстве теплых океанических регионов. Считается даже, что из-за изменения климата и потепления океанов их ареал распространяется на европейские воды.

Диамант с коллегами регистрируют китовых акул с 2015 года, а потому были еще более удивлены заметить самца, преодолевшего более 1200 километров для размножения. Отметим, что Мадагаскарский проект по изучению китовых акул располагает базой данных фотографий китовых акул, сделанных за последнее десятилетие. К слову, именно эти снимки помогли ученым идентифицировать самца как MD-393, или Мистраль. Его длина достигает 4,5 метра и впервые он был помечен учеными в ноябре 2015 года.

Позже, 29 августа 2025 года, эта же особь была запечатлена как самец длиной 6 метров в водах у Сейшельских островов. По словам исследователей, это первое повторное наблюдение китовой акулы с Мадагаскара в другой стране западной части Индийского океана.

Предполагается, что это перемещение между Мадагаскаром и Сейшельскими островами может свидетельствовать о том, что молодые китовые акулы мотивированы доступностью добычи и готовы преодолевать большие расстояния. Многие китовые акулы сезонно возвращаются к Носи-Бе и могут преодолевать несколько тысяч километров вдоль побережья в течение многих лет, прежде чем вернуться.

Отметим, что китовые акулы особенно уязвимы перед столкновением с лодками и попадания в качестве прилова при промысле тунца. Хотя на Сейшельских островах они являются охраняемым видом, на Мадагаскаре такой формальной защиты нет.

