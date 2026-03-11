Незвичайний заплив: самець найрідкіснішої акули у світі подолав 1200 км щоб розмножитися

Епічний міжнародний заплив китової акули на 1200 кілометрів став найпершим подібним випадком в історії — нічого подібного не спостерігали раніше.

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів і найособливіші з них часто мешкають в океані — наприклад, китові акули, які також вважаються одними з найрідкісніших акул в океані. Деякі тварини здатні на надзвичайно довгі міграції, перетинаючи багато кілометрів морів, неба або пейзажів Землі, щоб досягти місць розмноження або годування. Багато з цих мандрівок є вражаючими, проте завжди є кілька особин, які долають неймовірну відстань, пише IFLScience.

Уперше молодого самця китової акули (Rhincodon typus) на прізвисько Містраль помітили біля берегів Носі-Бе на Мадагаскарі 2019 року, а потім у серпні 2025 року його помітили біля острова Мае на Сейшелах. Таким чином, йому вдалося подолати понад 1200 кілометрів між Мадагаскаром і Сейшелами — це здивувало вчених, оскільки вони вперше спостерігали щось подібне.

За словами Стелли Діамант з Мадагаскарського проєкту з вивчення китових акул, китові акули занесені до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення, але мають великий ареал і трапляються в більшості теплих океанічних регіонів. Вважається навіть, що через зміну клімату і потепління океанів їхній ареал поширюється на європейські води.

Діамант з колегами реєструють китових акул з 2015 року, а тому були ще більш здивовані помітити самця, який подолав понад 1200 кілометрів для розмноження. Зазначимо, що Мадагаскарський проєкт з вивчення китових акул має базу даних фотографій китових акул, зроблених за останнє десятиліття. До слова, саме ці знімки допомогли вченим ідентифікувати самця як MD-393, або Містраль. Його довжина сягає 4,5 метра і вперше він був помічений вченими в листопаді 2015 року.

Пізніше, 29 серпня 2025 року, цю саму особину було зафіксовано як самця завдовжки 6 метрів у водах біля Сейшельських островів. За словами дослідників, це перше повторне спостереження китової акули з Мадагаскару в іншій країні західної частини Індійського океану.

Передбачається, що це переміщення між Мадагаскаром і Сейшельськими островами може свідчити про те, що молоді китові акули мотивовані доступністю видобутку і готові долати великі відстані. Багато китових акул сезонно повертаються до Носі-Бе і можуть долати кілька тисяч кілометрів уздовж узбережжя протягом багатьох років, перш ніж повернутися.

Зазначимо, що китові акули особливо вразливі перед зіткненням із човнами та потрапляння як прилов під час промислу тунця. Хоча на Сейшельських островах вони є охоронюваним видом, на Мадагаскарі такого формального захисту немає.

