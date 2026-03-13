Раскрыта древнейшая в мире карта ночного неба: 2000 лет скрывалась под религиозным текстом (фото)

Исследователи восстанавливают самую старую из известных карт ночного неба — долгое время она считалась утерянной, но теперь ученые обнаружили ее, использовав рентгеновские лучи.

Карта, созданная около 2000 лет назад, столетиями была скрыта под средневековой религиозной рукописью. Считается, что это работа знаменитого греческого астронома Гиппарха, жившего примерно с 190 по 120 год до нашей эры — задолго до изобретения телескопа — и она является самой древней картой ночного неба в мире, пишет Daily Mail.

Четыре года тому анализ монастырского текста 6 века показал, что под ним, вероятно, скрывается древняя звездная карта. Теперь, в новом исследовании, эксперты Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Калифорнии используют рентгеновские лучи, чтобы оживить самую древнюю карту ночного неба в мире.

По словам ведущего автора исследования Виктора Гисемберга, план заключается в том, чтобы восстановить как можно больше координат, нанесенных на карту. Считается, что это поможет ответить на некоторые из самых важных вопросов о зарождении науки. Более того, ученые отмечают, что обнаруженные ими координаты невероятно точно, учитывая, что были определены невооруженным взглядом.

Считается, что изначально средневековая рукопись, известная как Codex Climaci Rescriptus, была найдена в монастыре Святой Екатерины в Египте. В Средние века пергамент был дорогим, а потому материал часто очищали от чернил и использовали повторно — ученые полагают, что нечто похожее, вероятно, произошло и в этот раз.

Древнейшую карту обнаружили под религиозным текстом Фото: SLAC National Accelerator Laboratory

В новом исследовании ученые провели тщательный анализ пергамента, использовав рентгеновское излучение, позволяющее различать различные химические вещества в материале, не повреждая его.

Результаты указывают, что оригинальный текст сдержал чернила с примесью кальция, а в переписанной версии использовались чернила, богатые железом, что позволило команде визуально различить два варианта. В ходе нового анализа ученым уже удалось идентифицировать слово "Водолей" и описания звезд в этом созвездии.

Ученые считают, что могут использовать эту информацию, чтобы попытаться ответить на вопросы о том, как древние астрономы добились таких точных результатов без использования увеличительных приборов.

Известно, что рукопись насчитывает около 200 страниц, однако исследование сосредоточено лишь на 11 страницах — остальные разбросаны по миру.

