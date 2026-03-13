Межзвездный объект 3I/ATLAS не похож ни на что известное: такой же старый как Вселенная

Ученые пришли к выводу, что знаменитая межзвездная комета образовалась в холодной части нашей галактики Млечный Путь вскоре после ее создания.

Новые наблюдения за межзвездным объектом 3I/ATLAS с помощью космического телескопа Уэбб показывают, что эта комета не похожа ни на что другое в Солнечной системе. При этом астрономы выяснили, что комета существует на почти 2 миллиарда лет меньше, чем Вселенная. Исследование опубликовано на сервере препринтов Research Square, пишет Live Science.

Межзвездная комета 3I/ATLAS стала знаменитостью в прошлом году после того, как этот гость из другой части Млечного Пути был обнаружен в Солнечной системе.

3I/ATLAS — это лишь третий межзвездный объект, когда-либо зарегистрированный в Солнечной системе. Диаметр кометы, по данным наблюдений космического телескопа Хаббл, составляет от 440 метров до 5,6 километра. В конце октября 2025 года комета приблизилась на максимально близкое расстояние к Солнцу, а затем 19 декабре – к Земле. Комета 3I/ATLAS находилась на расстоянии 270 миллионов километров от нашей планеты, а уже 22 декабря за ней провел наблюдений космический телескоп Уэбб.

Кометы нагреваются по мере приближения к звездам, что приводит к превращению льда на их поверхности в газ. Изучая состав этого газа, астрономы могут понять, из чего состоят кометы и в каких условиях они образовались.

Астрономы изучили соотношение изотопов, или версии химических элементов, в материале, выделенном кометой 3I/ATLAS. Они обнаружили, что вода в комете более богата дейтерием, тяжелым изотопом водорода, чем любая известная комета. При этом соотношение изотопов углерода также превышает уровни, обычно наблюдаемые в нашей Солнечной системе.

По словам ученых, изотопный состав 3I/ATLAS сильно отличается от комет Солнечной системы. Такого раньше никогда не видели. Также ученые смогли точнее определить возраст кометы 3I/ATLAS.

Прошлые исследования предполагали, что она была создана в другой звездной системе где-то между 3 и 11 миллиардами лет назад. Новые данные показывают, что она была создана около 12 миллиардов лет назад звездной системе, которая сильно отличается нашей Солнечной системы.

Это означает, что межзвездная комета 3I/ATLAS почти в 3 раза старше Земли (4,5 млрд лет) и Солнечной системы (4,6 млрд лет). При этом она имеет почти возраст Вселенной и Млечного Пути – 13,8 млрд лет и 13,6 млрд лет соответственно.

Согласно исследованию, результаты также указывают на то, что комета 3I/ATLAS образовалась в холодной среде с температурой около минус 243 градуса по Цельсию, вероятно, в плотном протопланетном диске, окружающем звезду.

Есть большая вероятность, что астрономы никогда не узнают, в какой именно звездной системе появилась комета 3I/ATLAS. Вероятно, она путешествовала в космосе миллиарды лет и за это время прошла очень большой путь. За это время комета была подвержена воздействию космических лучей, которые могли коренным образом изменить ее химический состав.

Межзвездный объект 3I/ATLAS сейчас стремительно покидает Солнечную систему. В настоящее время он пролетает мимо Юпитера и 16 марта окажется на самом близком расстоянии от планеты – 57 миллионов километров. Затем межзвездный объект продолжит свой путь: он пересечет орбиту Сатурна в июле 2026 года, орбиту Урана в апреле 2027 года и орбиту Нептуна в марте 2028 года. После этого 3I/ATLAS навсегда покинет Солнечную систему.

