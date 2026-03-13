Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS не схожий ні на що відоме: такий самий старий як Всесвіт

Вчені дійшли висновку, що знаменита міжзоряна комета утворилася в холодній частині нашої галактики Чумацький Шлях незабаром після її створення.

Нові спостереження за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS за допомогою космічного телескопа Вебб показують, що ця комета не схожа на будь-що інше в Сонячній системі. При цьому астрономи з'ясували, що комета існує на майже 2 мільярди років менше, ніж Всесвіт. Дослідження опубліковано на сервері препринтів Research Square, пише Live Science.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS стала знаменитістю торік після того, як цього гостя з іншої частини Чумацького Шляху було виявлено в Сонячній системі.

3I/ATLAS — це лише третій міжзоряний об'єкт, коли-небудь зареєстрований у Сонячній системі. Діаметр комети, за даними спостережень космічного телескопа Габбл, становить від 440 метрів до 5,6 кілометра. Наприкінці жовтня 2025 року комета наблизилася на максимально близьку відстань до Сонця, а потім 19 грудня — до Землі. Комета 3I/ATLAS перебувала на відстані 270 мільйонів кілометрів від нашої планети, а вже 22 грудня за нею провів спостережень космічний телескоп Вебб.

Комети нагріваються в міру наближення до зірок, що призводить до перетворення льоду на їхній поверхні на газ. Вивчаючи склад цього газу, астрономи можуть зрозуміти, з чого складаються комети і в яких умовах вони утворилися.

Астрономи вивчили співвідношення ізотопів, або версії хімічних елементів, у матеріалі, виділеному кометою 3I/ATLAS. Вони виявили, що вода в кометі багатша на дейтерій, важкий ізотоп водню, ніж будь-яка відома комета. При цьому співвідношення ізотопів вуглецю також перевищує рівні, які зазвичай спостерігаються в нашій Сонячній системі.

За словами вчених, ізотопний склад 3I/ATLAS сильно відрізняється від комет Сонячної системи. Такого раніше ніколи не бачили. Також учені змогли точніше визначити вік комети 3I/ATLAS.

Минулі дослідження припускали, що вона була створена в іншій зоряній системі десь між 3 і 11 мільярдами років тому. Нові дані показують, що вона була створена близько 12 мільярдів років тому в зоряній системі, яка сильно відрізняється від нашої Сонячної системи.

Це означає, що міжзоряна комета 3I/ATLAS майже в 3 рази старша за Землю (4,5 млрд років) і Сонячну систему (4,6 млрд років). При цьому вона має майже вік Всесвіту і Чумацького Шляху — 13,8 млрд років і 13,6 млрд років відповідно.

Згідно з дослідженням, результати також вказують на те, що комета 3I/ATLAS утворилася в холодному середовищі з температурою близько мінус 243 градуси за Цельсієм, імовірно, у щільному протопланетному диску, який оточує зірку.

Є велика ймовірність, що астрономи ніколи не дізнаються, в якій саме зоряній системі з'явилася комета 3I/ATLAS. Ймовірно, вона подорожувала в космосі мільярди років і за цей час пройшла дуже великий шлях. За цей час комета зазнала впливу космічних променів, які могли докорінно змінити її хімічний склад.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS зараз стрімко залишає Сонячну систему. Зараз він пролітає повз Юпітер і 16 березня опиниться на найближчій відстані від планети — 57 мільйонів кілометрів. Потім міжзоряний об'єкт продовжить свій шлях: він перетне орбіту Сатурна в липні 2026 року, орбіту Урану у квітні 2027 року і орбіту Нептуна в березні 2028 року. Після цього 3I/ATLAS назавжди покине Сонячну систему.

