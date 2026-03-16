Не очевидный факт: названы вещи, которые ни за что не стоит класть в стиральную машину

Исследователи назвали несколько неожиданных вещей, которые не стоит стирать в стиральной машине. Среди них и галстуки.

Стирка — рутинная работа, с которой справятся большинство. Однако теперь ученые пришли к выводу, что большинство людей на планете, вероятно, все это время неправильно стирали белье, пишет Daily Mail.

Теперь эксперты Which? Раскрыли неожиданные вещи, которые никогда не следует класть в стиральную машину. В списке лидируют вещи с украшениями, блестками, кружевом и бахромой, который могут рассыпаться под воздействием высокой температуры.

Более того, у некоторых может возникнуть соблазн положить в стиральную машину и грязный галстук. Но эксперты утверждают, что этого категорически не стоит делать. Дело в том, что галстуки легко садятся или повреждаются.

Эксперты также отмечают, если инструкции на этикетке неясны, следует предположить, что вещь не стоит стирать в стиральной машине. В результате, ученые назвали восемь вещей, которые ни за что не стоит стирать в стиральной машине.

На первом месте, по словам исследователей, одежда с блестками, кружевом, бахромой и украшениями. Дело в том, что горячая вода в нашей стиральной машине может разрушить клей, а такие вещи, как пайетки, также могут повредить барабан или дверцу, вращаясь на высокой скорости.

На втором месте — костюмы и галстуки — даже, если они изготовлены из материалов, которые обычно хорошо переносят стирку в стиральной машине. По словам экспертов, даже если ваш костюм сделан из хлопка или полиэстера, подкладка (которая придает ему форму) может раствориться и деформироваться в воде.

На третьем месте — подушки из пенополиуретана — они слишком деликатны и легко рвутся. Кроме того, эксперты советуют избегать изделий из меха, кожи, замши, бархата или вискозы. Исследователи советуют отдать такие ткани в химчистку, так как они могут легко повредиться в стиральной машине.

На четвертом месте — рабочая одежда. У вас может возникнуть соблазн просто бросить рабочую одежду в стиральную машину, однако на самом деле это может быть опасно. Эти вещи часто изготавливаются из негорючих материалов, и стирка может удалить защитное покрытие.

На пятом месте — тяжелые предметы, которые могут нарушить баланс стиральной машины. На шестом месте — мягкие игрушки. Далее идут монеты, ключи и ювелирные изделия — их категорически не стоит стирать в стиральной машине.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые научились стирать свежие воспоминания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что большинство людей неверно стирают свою одежду.