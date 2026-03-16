Не очевидний факт: названо речі, які нізащо не варто класти у пральну машину

Дослідники назвали кілька несподіваних речей, які не варто прати в пральній машині. Серед них і краватки.

Прання — рутинна робота, з якою впорається більшість. Однак тепер учені дійшли висновку, що більшість людей на планеті, ймовірно, весь цей час неправильно прали білизну, пише Daily Mail.

Тепер експерти Which? розкрили несподівані речі, які ніколи не слід класти в пральну машину. У списку лідирують речі з прикрасами, блискітками, мереживом і бахромою, які можуть розсипатися під впливом високої температури.

Ба більше, у декого може виникнути спокуса покласти в пральну машину і брудну краватку. Але експерти стверджують, що цього категорично не варто робити. Річ у тім, що краватки легко сідають або пошкоджуються.

Експерти також зазначають, якщо інструкції на етикетці незрозумілі, слід припустити, що річ не варто прати в пральній машині. У результаті, вчені назвали вісім речей, які нізащо не варто прати в пральній машині.

На першому місці, за словами дослідників, одяг із блискітками, мереживом, бахромою та прикрасами. Річ у тім, що гаряча вода в нашій пральній машині може зруйнувати клей, а такі речі, як паєтки, також можуть пошкодити барабан або дверцята, обертаючись на високій швидкості.

На другому місці — костюми і краватки — навіть, якщо вони виготовлені з матеріалів, які зазвичай добре переносять прання в пральній машині. За словами експертів, навіть якщо ваш костюм зроблений з бавовни або поліестеру, підкладка (яка надає йому форму) може розчинитися і деформуватися у воді.

На третьому місці — подушки з пінополіуретану — вони занадто делікатні та легко рвуться. Крім того, експерти радять уникати виробів із хутра, шкіри, замші, оксамиту або віскози. Дослідники радять віддати такі тканини в хімчистку, оскільки вони можуть легко пошкодитися в пральній машині.

На четвертому місці — робочий одяг. У вас може виникнути спокуса просто кинути робочий одяг у пральну машину, однак насправді це може бути небезпечно. Ці речі часто виготовляються з негорючих матеріалів, і прання може видалити захисне покриття.

На п'ятому місці — важкі предмети, які можуть порушити баланс пральної машини. На шостому місці — м'які іграшки. Далі йдуть монети, ключі та ювелірні вироби — їх категорично не варто прати в пральній машині.

