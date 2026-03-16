Их считали вымершими: в лесах впервые за более чем 150 лет заметили редкий лесной вид (видео)

К 20 веку представители этого вида полностью исчезли из многих американских штатов, но теперь ученые считают, что они триумфально возвращаются.

Исследователи заявили, что вид, долгое время отсутствовавший в лесах Огайо, триумфально вернулся спустя более чем 150 лет. Впервые за столетия сотрудники природоохранных органов задокументировали появление пушистого существа, известного как куница, пишет Gizmodo.

Недавно представители Cleveland Metroparks подробно описали возвращение куницы, запечатленное на камеру наблюдения за дикой природой в прошлом году. Исследователи отмечают, что это первое подтвержденное наблюдение млекопитающего в местных лесах с 1800-х годов, когда куницы были истреблены. Теперь ученые считают, что повторное появление животных в регионе, вероятно, является признаком того, что усилия по сохранению в этом районе и соседних штатах начинают приносить плоды.

Куница, также известная как Pekania pennanti (или Martes pennanti), принадлежит к большому семейству плотоядных млекопитающих, известных как куньи, в которое также входят ласки, выдры и барсуки. Известно, что эти древесные млекопитающие на самом деле питаются в основном кроликами, птицами и другими мелкими животными. Они также являются одними из немногих животных, достаточно смелых, чтобы охотиться на дикобразов.

Сегодня куницы широко распространены в самых северных лесах Северной Америки, но раньше их ареал простирался дальше на юг по всей территории США. Однако в 19 и 20 веках популяции куниц в таких штатах, как Огайо, были опустошены чрезмерной охотой и потерей среды обитания, связанной с лесозаготовками.

К середине 1950-х годов во многих штатах были введены ограничения на охоту на куниц, что позволило им избежать полного вымирания. Ученые отмечают, что общая численность популяции животных сегодня весьма высока, однако они все еще не вернулись в некоторые районы Штатов. Это делает их недавнее возвращение в Огайо еще более знаменательным событием.

Отметим, что куницы — не единственные животные, которые в последнее время вернулись в регион. Возвращение куниц и других видов, таких как выдры, рыси и лебеди-трубачи, является результатом усилий по сохранению и подчеркивает важность наших здоровых лесов, водно-болотных угодий, водоемов и природных территорий в Cleveland Metroparks

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи нашли странное захоронение женщины: крылья куропатки, лапы куницы и остатки овец.

Ранее Фокус писал о том, что "волшебное маленькое животное" вернулось в австралийские заросли: их не видели 62 года.