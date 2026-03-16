Їх вважали вимерлими: у лісах уперше за понад 150 років помітили рідкісний лісовий вид (відео)

До 20 століття представники цього виду повністю зникли з багатьох американських штатів, але тепер учені вважають, що вони тріумфально повертаються.

Дослідники заявили, що вид, який тривалий час був відсутній у лісах Огайо, тріумфально повернувся через більш ніж 150 років. Уперше за століття співробітники природоохоронних органів задокументували появу пухнастої істоти, відомої як куниця, пише Gizmodo.

Нещодавно представники Cleveland Metroparks детально описали повернення куниці, зафіксоване на камеру спостереження за дикою природою минулого року. Дослідники зазначають, що це перше підтверджене спостереження ссавця в місцевих лісах з 1800-х років, коли куниць було винищено. Тепер учені вважають, що повторна поява тварин у регіоні, ймовірно, є ознакою того, що зусилля зі збереження в цьому районі та сусідніх штатах починають приносити плоди.

Куниця, також відома як Pekania pennanti (або Martes pennanti), належить до великого сімейства м'ясоїдних ссавців, відомих як куні, до якого також входять ласки, видри та борсуки. Відомо, що ці деревні ссавці насправді харчуються в основному кроликами, птахами та іншими дрібними тваринами. Вони також є одними з небагатьох тварин, досить сміливих, щоб полювати на дикобразів.

Сьогодні куниці широко поширені в найпівнічніших лісах Північної Америки, але раніше їхній ареал простягався далі на південь по всій території США. Однак у 19 і 20 століттях популяції куниць у таких штатах, як Огайо, були спустошені надмірним полюванням і втратою середовища проживання, пов'язаною з лісозаготівлями.

До середини 1950-х років у багатьох штатах було введено обмеження на полювання на куниць, що дало їм змогу уникнути повного вимирання. Вчені відзначають, що загальна чисельність популяції тварин сьогодні досить висока, проте вони все ще не повернулися в деякі райони Штатів. Це робить їхнє нещодавнє повернення в Огайо ще більш знаменною подією.

Зазначимо, що куниці — не єдині тварини, які останнім часом повернулися в регіон. Повернення куниць та інших видів, таких як видри, рисі та лебеді-сороки, є результатом зусиль зі збереження та підкреслює важливість наших здорових лісів, водно-болотних угідь, водойм і природних територій у Cleveland Metroparks.

