Очень занятые люди: найдены 43 000 древнеегипетских квитанций, записок и списков дел (фото)

Ученые проводили раскопки более 11 лет и обнаружили множество древних квитанций и списков дел — это позволило получить ценную информацию о повседневной жизни в Древнем Египте.

11-летние раскопки показывают, что списки покупок, домашних дел, доставок и тому подобного были не чужды и древним египтянам, жившим более 2000 лет назад. Теперь археологи располагают этими квитанциями, причем в невероятных количествах, пишет Фокус.

В недавнем исследовании совместная археологическая миссия Министрества туризма Египта и Тюбингенского университета в Германии заявила, что в период с 2005 по 2026 год было обнаружено более 43000 фрагментов остраконов — керамических осколков или известняковых отщепов, использовавшихся древними египтянами для ведения записей. Отметим, что раскопки проводились в комплексе Атрибис, расположенном примерно в 10 километрах к западу от реки Нил.

По словам египтолога из Тюбингена Кристиана Лейца, остраконы демонстрируют поразительное разнообразие повседневных ситуаций, что дает беспрецедентное представление о жизни жителей Атрибиса и делает остраконы важным источником для всесторонней социальной истории региона.

Отметим, что до появления бумаги древние цивилизации использовали для письма более твердые поверхности, например, каменные таблички, глиняные или деревянные плиты, а также осколки страусиных яиц.

Рисунок землеройки, священного животного бога Хароэриса Фото: Tübingen Athribis Project

Писать на таких поверхностях было не просто, а потому легко предположить, что "запись информации" на таких предметах предназначалась для особых целей. Например, они использовались для клинописных текстов, использовавшихся для записи важных экономических, политических или религиозных сведений. Однако археологические данные свидетельствуют о том, что это не всегда было так: например, новые данные указывают на то, что они также использовались для записи личных финансов или употребления алкоголя во время культовых служб.

Ученые обнаружили, что древние египтяне действительно вывели это на новый уровень. Фрагмента остраконов, как обнаружили исследователи, касались обыденных вещей, таких как списки налогов и доставок, короткие заметки повседневной жизни, упражнения школьников, религиозные тексты и жреческие свидетельства и другое.

Остраконы с археологического памятника Атрибис отличались впечатляющим культурным, языковым и временным разнообразием. Например, самые ранние тексты относятся к периоду Птолемее, последнему периоду Древнего Египта перед захватом региона Римской империи В то же время самые поздние тексты датируются 9 и 11 веками нашей эры.

Большинство надписей были выполнены демотическим письмом, распространенным административным письмом в периоды Птолемеев и Римской империи. Однако археологи также заметили греческие надписи, а в более редких случаях иероглифическое или арабское письмо.

При написании использовались материалы Gizmodo, University of Tübingen.