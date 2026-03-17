Дуже зайняті люди: знайдено 43 000 давньоєгипетських квитанцій, записок і списків справ (фото)

Вчені проводили розкопки понад 11 років і виявили безліч стародавніх квитанцій і списків справ — це дало змогу отримати цінну інформацію про повсякденне життя в Стародавньому Єгипті.

11-річні розкопки показують, що списки покупок, домашніх справ, доставок і тому подібного були не чужими і для стародавніх єгиптян, які жили понад 2000 років тому. Тепер археологи мають у своєму розпорядженні ці квитанції, причому в неймовірних кількостях, пише Фокус.

У нещодавньому дослідженні спільна археологічна місія міністерства туризму Єгипту та Тюбінгенського університету в Німеччині заявила, що в період із 2005 до 2026 року було виявлено понад 43000 фрагментів остраконів — керамічних осколків або вапнякових уламків, які стародавні єгиптяни використовували для ведення записів. Зазначимо, що розкопки проводилися в комплексі Атрібіс, розташованому приблизно за 10 кілометрів на захід від річки Ніл.

За словами єгиптолога з Тюбінгена Крістіана Лейца, остракони демонструють разюче розмаїття повсякденних ситуацій, що дає безпрецедентне уявлення про життя мешканців Атрібіса і робить остракони важливим джерелом для всебічної соціальної історії регіону.

Зазначимо, що до появи паперу стародавні цивілізації використовували для письма твердіші поверхні, наприклад, кам'яні таблички, глиняні або дерев'яні плити, а також осколки страусиних яєць.

Малюнок землерийки, священної тварини бога Хароеріса Фото: Tübingen Athribis Project

Писати на таких поверхнях було не просто, а тому легко припустити, що "запис інформації" на таких предметах призначався для особливих цілей. Наприклад, вони використовувалися для клинописних текстів, які використовувалися для запису важливих економічних, політичних або релігійних відомостей. Однак археологічні дані свідчать про те, що це не завжди було так: наприклад, нові дані вказують на те, що вони також використовувалися для запису особистих фінансів або вживання алкоголю під час культових служб.

Учені виявили, що стародавні єгиптяни справді вивели це на новий рівень. Фрагменти остраконів, як виявили дослідники, стосувалися буденних речей, як-от списки податків і доставок, короткі нотатки повсякденного життя, вправи школярів, релігійні тексти та жрецькі свідчення тощо.

Остракони з археологічної пам'ятки Атрібіс вирізнялися вражаючим культурним, мовним і часовим розмаїттям. Наприклад, найбільш ранні тексти відносяться до періоду Птолемея, останнього періоду Стародавнього Єгипту перед захопленням регіону Римською імперією Водночас найпізніші тексти датуються 9 і 11 століттями нашої ери.

Більшість написів були виконані демотичним письмом, поширеним адміністративним письмом у періоди Птолемеїв та Римської імперії. Однак археологи також помітили грецькі написи, а в більш рідкісних випадках ієрогліфічне або арабське письмо.

Під час написання використано матеріали Gizmodo, University of Tübingen.