Самая странная просьба NASA: людей просят фотографировать град

После того, как в Миссури выпал град размером с грейпфрут, исследователи обратились к людям — ученые просят высылать им фото града, что может помочь улучшить прогнозирование штормов.

На прошлой неделе жители Канза-Сити, штат Миссури, США, столкнулись с особенно неблагоприятными погодными условиями — на регион обрушился град размером с грейпфрут, причинив значительный ущерб населению, пишет Фокус.

Такие погодные явления остаются сравнительно редкими, но сильные штормы продолжают усиливаться из-за изменения климата. К сожалению, метеорологам еще многое предстоит узнать о граде в частности — все еще трудно предсказать размер кусков льда, падающих с неба, а также оценить то, как тает град, несущийся к поверхности планеты.

Теперь, чтобы улучшить понимание и лучше подготовиться к будущим событиям, исследователи NASA просят общественность помочь в их текущих исследованиях града. В результате, с приближением сезона штормов самое время ознакомиться с бесплатным приложением для отслеживание града от сети Community Collaborative Rain, Hail, and Snow (CoCoRaHS).

Проект CoCoRaHS Southeast Region (SeaRCH) разработан в сотрудничестве с Национальным научным фондом и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и опирается на отчеты волонтеров о случаях выпадения града. Пользователей просят загружать подробную информацию о шторме, в том числе время, дату, местоположение, а также фото и размеры градин.

Разработчики утверждают, что на обработку одного события уходит всего от 5 до 10 минут, а для пользователей доступно бесплатное обучение. Приложение SEaRCH также принимает измерения осадков с помощью дождемера, который стоит около 42 долларов.

Исследователи NASA объединяют отчеты о граде с архивными спутниковыми данными для разработки и совершенствования моделей прогнозирования града, а также профилей таяния льда. Отметим, что профили таяния не только улучшают будущие прогнозы, но также позволяют метеорологам более точно оценивать, как тают градины разных размеров с течением времени.

В результате NASA призывает общественность как можно раньше загрузить приложение и начать отправлять свои данные как можно скорее. Однако ученые призывают придерживаться правил безопасности, проводя измерения лишь после окончания града.

При написании использовались материалы NASA, Popular Science.