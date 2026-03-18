Найдивніше прохання NASA: людей просять фотографувати град

Після того, як у Міссурі випав град розміром із грейпфрут, дослідники звернулися до людей — науковці просять надсилати їм фото граду, що може допомогти поліпшити прогнозування штормів.

Минулого тижня жителі Канза-Сіті, штат Міссурі, США, зіткнулися з особливо несприятливими погодними умовами — на регіон обрушився град розміром із грейпфрут, завдавши значної шкоди населенню, пише Фокус.

Такі погодні явища залишаються порівняно рідкісними, але сильні шторми продовжують посилюватися через зміни клімату. На жаль, метеорологам ще багато чого належить дізнатися про град зокрема — все ще важко передбачити розмір шматків льоду, що падають з неба, а також оцінити те, як тане град, що мчить до поверхні планети.

Тепер, щоб поліпшити розуміння і краще підготуватися до майбутніх подій, дослідники NASA просять громадськість допомогти в їхніх поточних дослідженнях граду. У результаті, з наближенням сезону штормів саме час ознайомитися з безкоштовним додатком для відстеження граду від мережі Community Collaborative Rain, Hail, and Snow (CoCoRaHS).

Проєкт CoCoRaHS Southeast Region (SeaRCH) розроблений у співпраці з Національним науковим фондом і Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень і спирається на звіти волонтерів про випадки випадання граду. Користувачів просять завантажувати детальну інформацію про шторм, зокрема час, дату, місце розташування, а також фото і розміри градин.

Розробники стверджують, що на опрацювання однієї події йде всього від 5 до 10 хвилин, а для користувачів доступне безкоштовне навчання. Додаток SEaRCH також приймає вимірювання опадів за допомогою дощоміра, який коштує близько 42 доларів.

Дослідники NASA об'єднують звіти про град з архівними супутниковими даними для розробки та вдосконалення моделей прогнозування граду, а також профілів танення льоду. Зазначимо, що профілі танення не тільки покращують майбутні прогнози, а й також дають змогу метеорологам точніше оцінювати, як тануть градини різних розмірів із плином часу.

У результаті NASA закликає громадськість якомога раніше завантажити додаток і почати надсилати свої дані якомога швидше. Однак учені закликають дотримуватися правил безпеки, проводячи вимірювання лише після закінчення граду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що руйнівний град залишив на Землі слід, його видно з космосу.

Раніше Фокус писав про те, що острів, який ховався 40 млн років в океані, сповнений дорогоцінних мінералів.

Під час написання використовували матеріали NASA, Popular Science.