Земля создала Айсмена до того, как его придумал Marvel: найден гриб, способный заморозить воду

Исследователи только что раскрыли еще один невероятный секрет грибов — некоторые из них буквально могут способствовать образованию льда.

Грибы весьма странные и впечатляющие — известно, что они способны выживать в разных средах, могут быть лекарственными или ядовитыми, а некоторые из них также могут превращать пластиковые отходы в съедобные ингредиенты. Теперь в новом исследовании ученые сделали еще одно открытие: некоторые группы грибов могут буквально способствовать образованию льда, пишет Фокус.

В новом исследовании ученые описали недавно обнаруженный грибной белок, который запускает образование льда при температурах до -2 градусов по Цельсию. Это, очевидно, ниже точки замерзания воды, но в природе замерзание не так просто. Известно, что образование первого крошечного зародыша льда — нуклеатора льда — требует энергии, а лед образуется очень медленно при температурах -46 градусов по Цельсию.

По словам исследователей, благодаря нуклеаторам льда происходят такие явления, как облака — микроскопические капли воды и кристаллы льда. В рамках нового исследования ученые проследили происхождение грибкового гена, связанного с белком, запускающим образование льда, до далекого бактериального предка, жившего на планете миллионы лет назад. Ученые из Верджинского технологического университета также отмечают что молекула грибкового белка предлагает нетоксичную и более эффективную альтернативу существующим подходам к метеорологической инженерии, производству продуктов питания или сохранению клеток и органов.

Более 50 лет, с 1974 года, ученые знали, что некоторые виды бактерий действуют как нуклеатоы льда — простыми словами, катализаторы, ускоряющие образование кристаллов льда в природе. В 1990 году ученые смогли подтвердить, что некоторые грибы также способны на это, однако лишь благодаря развитию в секвенировании ДНК исследователям смогли исследовать микробные геномы и соответствующие генетические механизмы. Ученым удалось добиться значительного успеха в изучении бактерий, однако процесс происхождения образования ледяных ядер у грибковых видов все еще оставался мало изученным.

В новом исследовании команда из Вирджинского университета изучила распространенный почвенный гриб из семейства Mortierellaceae, который они выделили из образцов воды и лишайников, собранных во время предыдущих полярных экспедиций. Секвенирование ДНК указало команде на определенные гены, напоминающие гены известных бактериальных ядер образования льда.

Ученые проверили свои выводы, внедрив эти белки в другие дрожжи и бактерии, которые действительно проявили ранее несуществующие способности к образованию льда. Еще более любопытным оказалось то, что при дальнейшем анализе выяснилось, что гриб не просто копировал бактериального предка, а, по сути, перенял высокоэффективную черту бактерий и адаптировал ее под себя.

Авторы отмечают, что их открытие может быть полезным для климатологии. Во-первых, исследуемые грибы являются распространенными почвенными грибами, а значит мы, вероятно, недооцениваем их вклад в образование льда в атмосфере. Во-вторых, естественное происхождение также делает их нетоксичной альтернативой йодиду серебра — частицы, которые хотят использовать для засеивания облаков.

Для написания использовались материалы Science Advances, Gizmodo.