Земля створила Айсмена до того, як його придумав Marvel: знайдено гриб, здатний заморозити воду

Дослідники щойно розкрили ще один неймовірний секрет грибів — деякі з них буквально можуть сприяти утворенню льоду.

Гриби вельми дивні і вражаючі — відомо, що вони здатні виживати в різних середовищах, можуть бути лікарськими або отруйними, а деякі з них також можуть перетворювати пластикові відходи на їстівні інгредієнти. Тепер у новому дослідженні вчені зробили ще одне відкриття: деякі групи грибів можуть буквально сприяти утворенню льоду, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені описали нещодавно виявлений грибний білок, який запускає утворення льоду при температурах до -2 градусів за Цельсієм. Це, вочевидь, нижче точки замерзання води, але в природі замерзання не так просто. Відомо, що утворення першого крихітного зародка льоду — нуклеатора льоду — вимагає енергії, а лід утворюється дуже повільно за температур -46 градусів за Цельсієм.

Відео дня

За словами дослідників, завдяки нуклеаторам льоду відбуваються такі явища, як хмари — мікроскопічні краплі води і кристали льоду. У рамках нового дослідження вчені простежили походження грибкового гена, пов'язаного з білком, що запускає утворення льоду, до далекого бактеріального предка, який жив на планеті мільйони років тому. Науковці з Верджинського технологічного університету також зазначають, що молекула грибкового білка пропонує нетоксичну й ефективнішу альтернативу наявним підходам до метеорологічної інженерії, виробництва харчових продуктів або збереження клітин і органів.

Понад 50 років, з 1974 року, вчені знали, що деякі види бактерій діють як нуклеатои льоду — простими словами, каталізатори, що прискорюють утворення кристалів льоду в природі. У 1990 році вчені змогли підтвердити, що деякі гриби також здатні на це, однак лише завдяки розвитку в секвенуванні ДНК дослідники змогли дослідити мікробні геноми і відповідні генетичні механізми. Вченим вдалося досягти значного успіху у вивченні бактерій, проте процес походження утворення крижаних ядер у грибкових видів все ще залишався мало вивченим.

У новому дослідженні команда з Вірджинського університету вивчила розповсюджений ґрунтовий гриб із родини Mortierellaceae, який вони виділили зі зразків води та лишайників, зібраних під час попередніх полярних експедицій. Секвенування ДНК вказало команді на певні гени, що нагадують гени відомих бактеріальних ядер утворення льоду.

Вчені перевірили свої висновки, впровадивши ці білки в інші дріжджі та бактерії, які дійсно проявили раніше неіснуючі здібності до утворення льоду. Ще більш цікавим виявилося те, що при подальшому аналізі з'ясувалося, що гриб не просто копіював бактеріального предка, а, по суті, перейняв високоефективну рису бактерій і адаптував її під себе.

Автори зазначають, що їхнє відкриття може бути корисним для кліматології. По-перше, досліджувані гриби є поширеними ґрунтовими грибами, а отже ми, ймовірно, недооцінюємо їхній внесок в утворення льоду в атмосфері. По-друге, природне походження також робить їх нетоксичною альтернативою йодиду срібла — частинки, які хочуть використати для засівання хмар.

Для написання використано матеріали Science Advances, Gizmodo.