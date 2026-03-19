Замахнулась на высшего хищника: лису впервые истории засняли, охотящейся на волка (видео)

Исследователи в окрестностях Рима получили первое видеодоказательство нападения лисы на волчонка. Считается, что это говорит о скрытой динамике поведения хищников.

Приближение лисы к волчьей норе может показаться рискованным шагом, однако новое исследование показывает, что этот более мелкий хищник не просто изучил местность — он напал. В итоге ученые получили первое в истории задокументированное видео нападения лисы на волчонка — кадры были получены с помощью фотоловушки, установленной в Риме, пишет Фокус.

Это открытие примечательно, поскольку, хотя волки являются высшими хищниками, их детеныши все же уязвимы. Ученые также отмечают, что такое поведение среди лис ранее никогда не наблюдалось.

Нападение лисы было заснято поздно ночью. На кадрах видно, как в отсутствие взрослых волков поблизости лиса обходит вход в нору, прежде чем проникнуть внутрь. Спустя несколько мгновений видно, как она вытаскивает из норы живого волчонка. Щенок ненадолго убегает, но лиса возвращается и со второй попытки ловит его. По словам исследователей, до этого инцидента в логове обитало два волчонка, однако после инцидента одного из них больше никто не видел.

По словам авторов исследования, они с коллегами получили доказательства первого задокументированного случая нападения рыжей лисы на волчонка. Ученые также считают, что нападение на волчонка также представляет собой беспрецедентное направление антагонистического взаимодействия между двумя видами.

Отметим, что кадры получены в ходе более масштабного исследования, отслеживающего одну стаю волков на территории президентского поместья Кастельпорциано, природного заповедника на окраине Рима.

Ученые использовали GPS-ошейники для отслеживания перемещений волков и заметили повторяющуюся активность в начале апреля 2025 года, что указывало на наличие родового логова. Позже стая переместилась на второе место примерно в 650 метрах оттуда, где 14 мая 2025 года команда установила пять камер с датчиками движения для мониторинга репродуктивного поведения вокруг логова.

Уже к середине мая фотоловушки зафиксировали двух щенков, которые то входили, то выходили из логова. Примерно в то же время на кадрах появилась рыжая лиса, которая несколько раз возвращалась, исследуя вход, а всего за две ночи произошло нападение. До инцидента оба щенка регулярно появлялись на видеозаписях, их было не менее 22. После этого был замечен только один щенок — хотя камеры запечатлели более 100 дополнительных видеороликов в последующие дни.

Второй щенок, по словам ученых, оставался рядом с логовом, однако через несколько дней волки полностью покинули это место и переместились в другое место. Ученые отмечают, что такое перемещение не является чем-то необычным — волки меняют местоположение своих логов, если что-то угрожает их потомству.

Подобные случаи редко документируются, в основном потому, что места логов хищников трудно контролировать постоянно. Статистика также указывает на то, что большинство зарегистрированных случаев убийства волчат другими животными связаны с гораздо более крупными хищниками, такими как медведи или хищные птицы.

Авторы считают, что их открытие помогает уточнить понимание учеными взаимодействия между хищниками. Несмотря на то, что волки находятся на вершине пищевой цепи, их детеныши сталкиваются с другими рисками, включая поведение более мелких хищников. Исследователи также отмечают, что нападение, вероятно, не было вызвано голодом — считается, что лиса действовала, исходя из благоприятной возможности, а не из необходимости.

При написании использовались материалы Current Zoology, Discover Magazine.