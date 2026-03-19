Замахнулася на вищого хижака: лисицю вперше в історії зняли, яка полює на вовка (відео)

Дослідники в околицях Риму отримали перший відеодоказ нападу лисиці на вовченя. Вважається, що це свідчить про приховану динаміку поведінки хижаків.

Наближення лисиці до вовчої нори може здатися ризикованим кроком, проте нове дослідження показує, що цей дрібніший хижак не просто вивчив місцевість — він напав. У підсумку вчені отримали перше в історії задокументоване відео нападу лисиці на вовченя — кадри були отримані за допомогою фотопастки, встановленої в Римі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це відкриття примітне, оскільки, хоча вовки є вищими хижаками, їхні дитинчата все ж вразливі. Вчені також зазначають, що така поведінка серед лисиць раніше ніколи не спостерігалася.

Відео дня

Напад лисиці було знято пізно вночі. На кадрах видно, як за відсутності дорослих вовків поблизу лисиця обходить вхід у нору, перш ніж проникнути всередину. Через кілька миттєвостей видно, як вона витягує з нори живе вовченя. Цуценя ненадовго тікає, але лисиця повертається і з другої спроби ловить його. За словами дослідників, до цього інциденту в лігві мешкало два вовченята, проте після інциденту одного з них більше ніхто не бачив.

За словами авторів дослідження, вони з колегами отримали докази першого задокументованого випадку нападу рудої лисиці на вовченя. Вчені також вважають, що напад на вовченя також являє собою безпрецедентний напрямок антагоністичної взаємодії між двома видами.

Зазначимо, що кадри отримано під час масштабнішого дослідження, що відстежує одну зграю вовків на території президентського маєтку Кастельпорціано, природного заповідника на околиці Риму.

Учені використовували GPS-нашийники для відстеження переміщень вовків і помітили повторювану активність на початку квітня 2025 року, що вказувало на наявність родового лігва. Пізніше зграя перемістилася на друге місце приблизно за 650 метрів звідти, де 14 травня 2025 року команда встановила п'ять камер із датчиками руху для моніторингу репродуктивної поведінки навколо лігва.

Уже до середини травня фотопастки зафіксували двох цуценят, які то входили, то виходили з лігва. Приблизно в той самий час на кадрах з'явилася руда лисиця, яка кілька разів поверталася, досліджуючи вхід, а всього за дві ночі стався напад. До інциденту обидва цуценята регулярно з'являлися на відеозаписах, їх було щонайменше 22. Після цього було помічено тільки одне цуценя — хоча камери зафіксували понад 100 додаткових відеороликів у наступні дні.

Друге цуценя, за словами науковців, залишалося поруч із лігвом, проте за кілька днів вовки повністю залишили це місце і перемістилися в інше місце. Науковці зазначають, що таке переміщення не є чимось незвичайним — вовки змінюють місце розташування своїх лігв, якщо щось загрожує їхньому потомству.

Подібні випадки рідко документуються, в основному тому, що місця лігв хижаків важко контролювати постійно. Статистика також вказує на те, що більшість зареєстрованих випадків вбивства вовченят іншими тваринами пов'язані з набагато більшими хижаками, такими як ведмеді або хижі птахи.

Автори вважають, що їхнє відкриття допомагає уточнити розуміння вченими взаємодії між хижаками. Попри те, що вовки перебувають на вершині харчового ланцюга, їхні дитинчата стикаються з іншими ризиками, включно з поведінкою дрібніших хижаків. Дослідники також зазначають, що напад, ймовірно, не був викликаний голодом — вважається, що лисиця діяла, виходячи зі сприятливої можливості, а не з необхідності.

Під час написання використовували матеріали Current Zoology, Discover Magazine.