До сих пор в центре дискуссий: ученые разделились во мнениях относительно происхождения черепов из Юньсяня (фото)

Два древних черепа, найденные в китайской провинции Хубэй, до сих пор остаются в центре научных дискуссий. Окаменелости, обнаруженные в 1989 и 1990 годах, были относительно хорошо сохранились, но ученые до сих пор не могут определить, кому именно они принадлежали.

На протяжении десятилетий исследователи в целом соглашались, что люди происходят из Африки, а ранние гоминиды распространялись в Евразию несколькими волнами, пишет Фокус.

Один из самых первых мигрантов, Homo erectus, появился за пределами Африки около 1,8 миллиона лет назад. Позже, около 600 000 лет назад, другая волна миграции привела к появлению неандертальцев в Европе и Западной Азии, а также денисовцев в разных частях Азии. Считалось, что современные люди, Homo sapiens, появились в Африке примерно 300 000 лет назад, а затем распространились по всему миру.

Сначала черепа из Юньсяня датировали возрастом чуть более миллиона лет, что побудило многих ученых классифицировать их как Homo erectus. Однако эта классификация не была однозначной. Черепа имели необычные особенности, в частности больший, чем ожидалось, объем черепа и отсутствие сагиттального гребня — толстого выступа, который обычно встречается у Homo erectus.

Некоторые исследователи поставили под сомнение, что образцы, использованные для датировки, происходили именно из того же слоя, что и окаменелости

Это вызвало сомнения относительно их классификации. Как спросил профессор Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне: "Для тех, кто утверждает, что окаменелости из Юньсяня принадлежат к Homo erectus, какие диагностические признаки это подтверждают?"

Существенное изменение в интерпретации произошло, когда исследовательская группа реконструировала один из черепов с помощью компьютерной томографии и цифрового моделирования. Сравнив его с десятками других окаменелостей, они предположили, что этот образец может принадлежать раннему денисовцу.

Это было важно, поскольку это означало, что денисовцы могли появиться гораздо раньше, чем считалось ранее. Предложенная эволюционная хронология отличалась от генетических исследований, отодвигая раскол между денисовцами и современными людьми примерно на 1,3 миллиона лет назад.

Не все эксперты согласились с этой интерпретацией. Некоторые выразили беспокойство относительно надежности методов реконструкции, отметив, что незначительные различия в том, как череп был воспроизведен цифровым способом, могут повлиять на выводы.

Ранее Амели Виале провела другую реконструкцию с меньшим объемом черепа. Она указала на сложность исправления деформации, спросив, как исследователи могут определить первоначальную форму, когда окаменелости по своей природе являются более плоскими, чем черепа современных людей.

Дебаты обострились, когда в новом исследовании был пересмотрен возраст места находки

Дебаты обострились, когда в новом исследовании был пересмотрен возраст места находки. Используя датировку с помощью космогенных нуклидов, исследователи предположили, что черепа могут быть возрастом около 1,8 миллиона лет. Этот метод измеряет воздействие солнечного излучения на захороненные элементы и сочетался с палеомагнетизмом, который отслеживает изменения в магнитном поле Земли.

По словам Даррила Грейнджера, "наши даты полностью согласуются с палеомагнетизмом, но они указывают на то, что мы имеем дело с магнитным переполюсовкой примерно 1,8 миллиона лет назад, а не 1,1 миллиона лет назад".

Если эта более древняя дата является правильной, окаменелости будут слишком древними, чтобы принадлежать денисовцам, что делает классификацию как Homo erectus более вероятной. Однако неопределенности остаются. Некоторые исследователи поставили под сомнение, что образцы, использованные для датировки, происходили именно из того же слоя, что и окаменелости. Другие отметили, что датировка находок в Китае особенно сложна из-за нехватки вулканического материала для точных измерений.

Необычно большой размер мозга черепов из Юньсяня добавляет еще один уровень сложности. Стрингер отметил, что такая большая емкость черепа была бы неожиданной для окаменелостей возрастом почти 1,8 миллиона лет, особенно по сравнению с образцами с меньшим мозгом из подобных периодов.

Открытие третьего черепа вблизи места находки может помочь прояснить этот вопрос, но пока его не проанализируют полностью, дискуссия продолжается. Эти окаменелости демонстрируют, как небольшие различия в интерпретации могут изменить общее понимание эволюции человека.

Их значение заключается не только в их возрасте или классификации, но и в том, как они ставят под сомнение устоявшиеся хронологии и побуждают к дальнейшим исследованиям глубокого прошлого человечества.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Science Advances.