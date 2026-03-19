От главной напасти Землю спасет "герой без мозга": найден способ борьбы с опасным типом отходов
Исследователи считают, что им только что удалось найти эффективный способ переработки пластиковых отходов, с которыми ни один вид не может справиться в одиночку.
Пластиковый кризис, обрушившийся на Землю благодаря людям, вдохновил ученых на поиск организмов, способных безопасно расщеплять различные виды искусственных материалов, загрязняющих в настоящее время почву и воду, пишет Фокус.
Сегодня широко используется так много разных типов пластика, а потому неудивительно, что некоторые из них оказались более восприимчивыми к биологическому расщеплению, чем другие. Однако теперь ученые также считают, что предыдущие поиски, вероятно, были затруднены сосредоточением внимания на поиске конкретной бактерии, способной разрывать связи каждого типа пластика.
Исследователи пришли к выводу, то, что не под силу одному типу бактерий, вполне под силу группе бактерий. Результаты свидетельствуют, что три вида бактерий в сочетании способны расщеплять диэтилфталат (ПАЭ), важный компонент пластикового загрязнения. Отметим, что ни один из трех видов не может сделать то же самое в одиночку.
Доктор Кристиан Эберлейн с коллегами из Центра экологических исследований им. Гельмгольца решили сосредоточить свои поиски на том, что колонизирует пластик в лаораторных условиях. В результате им удалось обнаружить биопленку, растущую на полиуретановых трубках в биореакторе лаборатории. Далее образец поместили в инкубатор, использовав диэтилфталат (ДЭФ) в качестве питательной среды. Отметим, что ДЭФ добавляется во многие распространенные виды пластика, чтобы сделать их более гибкими, но он просачивается в окружающую среду и может нанести вред животным, которые его потребляют.
Изначально микробы испытывали трудности, однако после того, как ученые неоднократно перемещали клетки из одной культуры в другую, они в конечном итоге сформировали сообщество, способное поглотить весь ДЭФ в образцах в течение 24 часов при нагревании до 30°C.
Секвенирование ДНК также выявило двух представителей рода Pseudomonas (putida и fluorescens), а также ранее неизвестный вид Microbacterium. Любопытно, что по отдельности ни один из видов бактерий не смог самостоятельно поглотить ДЭФ ни в каких условиях, которые исследовала команда.
С другой стороны ученые обнаружили, как только концентрация ДЭП превысила почти 1 грамм на литр, он начал убивать микробы, а не питать их. Результаты являются тревожным напоминанием о том, что ДЭФ может сделать с другими, более сложными организмами.
При написании использовались материалы Frontiers in Microbiology, IFLScience.