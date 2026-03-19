Від головної напасті Землю врятує "герой без мозку": знайдено спосіб боротьби з небезпечним типом відходів

Дослідники вважають, що їм щойно вдалося знайти ефективний спосіб переробки пластикових відходів, з якими жоден вид не може впоратися самотужки.

Пластикова криза, що обрушилася на Землю завдяки людям, надихнула вчених на пошук організмів, здатних безпечно розщеплювати різні види штучних матеріалів, що забруднюють нині ґрунт і воду, пише Фокус.

Сьогодні широко використовується так багато різних типів пластику, а тому не дивно, що деякі з них виявилися більш сприйнятливими до біологічного розщеплення, ніж інші. Однак тепер вчені також вважають, що попередні пошуки, ймовірно, були ускладнені зосередженням уваги на пошуку конкретної бактерії, здатної розривати зв'язки кожного типу пластику.

Дослідники дійшли висновку, те, що не під силу одному типу бактерій, цілком під силу групі бактерій. Результати свідчать, що три види бактерій у поєднанні здатні розщеплювати діетилфталат (ПАЕ), важливий компонент пластикового забруднення. Зазначимо, що жоден із трьох видів не може зробити те ж саме поодинці.

Доктор Крістіан Еберлейн з колегами з Центру екологічних досліджень ім. Гельмгольца вирішили зосередити свої пошуки на тому, що колонізує пластик у лаораторних умовах. Гельмгольца вирішили зосередити свої пошуки на тому, що колонізує пластик у лаораторних умовах. У результаті їм вдалося виявити біоплівку, що росте на поліуретанових трубках у біореакторі лабораторії. Далі зразок помістили в інкубатор, використавши діетилфталат (ДЕФ) як живильне середовище. Зазначимо, що ДЕФ додають до багатьох поширених видів пластику, щоб зробити їх гнучкішими, але він просочується в навколишнє середовище і може завдати шкоди тваринам, які його споживають.

Спочатку мікроби зазнавали труднощів, проте після того, як вчені неодноразово переміщали клітини з однієї культури в іншу, вони в кінцевому підсумку сформували спільноту, здатну поглинути весь ДЕФ у зразках протягом 24 годин за умови нагрівання до 30°C.

Секвенування ДНК також виявило двох представників роду Pseudomonas (putida і fluorescens), а також раніше невідомий вид Microbacterium. Цікаво, що окремо жоден із видів бактерій не зміг самостійно поглинути ДЕФ за жодних умов, які досліджувала команда.

З іншого боку вчені виявили, що як тільки концентрація ДЕФ перевищила майже 1 грам на літр, він почав вбивати мікроби, а не живити їх. Результати є тривожним нагадуванням про те, що ДЕФ може зробити з іншими, більш складними організмами.

Під час написання використовували матеріали Frontiers in Microbiology, IFLScience.