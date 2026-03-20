Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Технологии и наука

Неудачное столкновение, влюбленный кайман и жабья башня: лучшие фото Comedy Wildlife Photography Awards

Снимок "Голова к хвосту" | Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards поделились самыми забавными, ранее неопубликованными снимками конкурса.

На этой неделе стартовал прием заявок на конкурс Nikon Comedy Wildlife Awards. В преддверии конкурса 2026 года, организаторы главного конкурса фотографий дикой природы для не слишком серьезных животных, опубликовали неудачные кадры с прошлого конкурса, и они весьма забавны, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На самых смешных фотографиях можно заметить львенка, который неожиданно столкнулся со своей матерью, а также каймана с украшениями в виде бабочек, дружелюбную стрекозу и двух бабуинов, запечатленных в компрометирующей позе.

Відео дня
Снимок "Чувствую себя мило, может, удалю позже"
Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Известно, что в конкурсе участвовало более 10 000 работ, а главный приз достался британскому фотографу Марку Мет-Кону. Исследователи отмечают, что конкурс не только смешной, он также способствует решению проблем охраны природы.

Организаторы конкурса также заявляют, что Nikon Comedy Wildlife Awards с гордостью поддерживает Born Free Foundation, международную благотворительную организацию по защите дикой природы, которая более 40 лет выступает за гуманное сохранение природы и проводит кампании по защите диких животных.

Отметим, что участие в конкурсе бесплатное, а фотографы могут использовать марки фотоаппаратов. Организаторы также отмечают, что заявки принимаются до 30 июня 2026 года, а список финалистов будет опубликован в октябре, победителей объявят в декабре.

Снимок "Откровенные проделки обезьяны"
Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025
Снимок ""Прятки""
Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025
Снимок "Гольф-опасность"
Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025
Пирамида из жаб
Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

При написании использовались материалы Nikon Comedy Wildlife Awards, Popular Science.