Неудачное столкновение, влюбленный кайман и жабья башня: лучшие фото Comedy Wildlife Photography Awards
Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards поделились самыми забавными, ранее неопубликованными снимками конкурса.
На этой неделе стартовал прием заявок на конкурс Nikon Comedy Wildlife Awards. В преддверии конкурса 2026 года, организаторы главного конкурса фотографий дикой природы для не слишком серьезных животных, опубликовали неудачные кадры с прошлого конкурса, и они весьма забавны, пишет Фокус.
На самых смешных фотографиях можно заметить львенка, который неожиданно столкнулся со своей матерью, а также каймана с украшениями в виде бабочек, дружелюбную стрекозу и двух бабуинов, запечатленных в компрометирующей позе.
Известно, что в конкурсе участвовало более 10 000 работ, а главный приз достался британскому фотографу Марку Мет-Кону. Исследователи отмечают, что конкурс не только смешной, он также способствует решению проблем охраны природы.
Организаторы конкурса также заявляют, что Nikon Comedy Wildlife Awards с гордостью поддерживает Born Free Foundation, международную благотворительную организацию по защите дикой природы, которая более 40 лет выступает за гуманное сохранение природы и проводит кампании по защите диких животных.
Отметим, что участие в конкурсе бесплатное, а фотографы могут использовать марки фотоаппаратов. Организаторы также отмечают, что заявки принимаются до 30 июня 2026 года, а список финалистов будет опубликован в октябре, победителей объявят в декабре.
При написании использовались материалы Nikon Comedy Wildlife Awards, Popular Science.