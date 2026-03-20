Невдале зіткнення, закоханий кайман і жаб'яча вежа: найкращі фото Comedy Wildlife Photography Awards

Організатори конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards поділилися найкумеднішими, раніше неопублікованими знімками конкурсу.

Цього тижня стартував прийом заявок на конкурс Nikon Comedy Wildlife Awards. Напередодні конкурсу 2026 року, організатори головного конкурсу фотографій дикої природи для не надто серйозних тварин, опублікували невдалі кадри з минулого конкурсу, і вони вельми кумедні, пише Фокус.

На найсмішніших фотографіях можна помітити левеня, яке несподівано зіткнулося зі своєю матір'ю, а також каймана з прикрасами у вигляді метеликів, доброзичливу бабку та двох бабуїнів, зображених у компрометуючій позі.

Знімок "Почуваюся мило, може, видалю пізніше" Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Відомо, що в конкурсі брало участь понад 10 000 робіт, а головний приз дістався британському фотографу Марку Мет-Кону. Дослідники зазначають, що конкурс не тільки смішний, він також сприяє вирішенню проблем охорони природи.

Організатори конкурсу також заявляють, що Nikon Comedy Wildlife Awards з гордістю підтримує Born Free Foundation, міжнародну благодійну організацію із захисту дикої природи, яка понад 40 років виступає за гуманне збереження природи і проводить кампанії із захисту диких тварин.

Зазначимо, що участь у конкурсі безкоштовна, а фотографи можуть використовувати марки фотоапаратів. Організатори також зазначають, що заявки приймаються до 30 червня 2026 року, а список фіналістів буде опубліковано в жовтні, переможців оголосять у грудні.

Знімок "Відверті витівки мавпи" Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Знімок ""Хованки"" Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Знімок "Гольф-небезпека" Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Піраміда з жаб Фото: Comedy Wildlife Photography Awards 2025

Під час написання використано матеріали Nikon Comedy Wildlife Awards, Popular Science.