Украинские полярники установили уникальный рекорд: взяли все первые места в топ-конкурсе (фото)

Работники украинской станции "Академик Вернадский" получили все призовые места на конкурсе научных изображений для Википедии. Уникальный рекорд покорился ученым впервые благодаря серии фотографий фауны "Белого континента".

Сам конкурс проходил в Украине с 20 ноября по 20 декабря 2025 года, а его цель заключалась в том, чтобы собрать изображения, которые документируют мир науки для иллюстрирования статей в Википедии. Об этом говорится в сообщении работников станции "Академик Вернадский" в Facebook.

В номинации "Люди в науке" первое место заняла геофизик Анна Соина. Это — два фото геофизика 29-й Украинской антарктической экспедиции Александра Богомаза, который красит мачты пассивного ионозонда на станции "Академик Вернадский".

"Так, ученые в Антарктике занимаются не только научной работой, но и обеспечивают надлежащее состояние инфраструктуры :) К слову — высота такой мачты составляет 12 метров", — отмечают ученые.

Также первое место в номинации "Живые организмы" заняли геофизики Анна Соина и Александр Богомаз за цикл "Птицы Антарктики". Среди фотографий, победивших в конкурсе, были фотография южнополярного поморника в районе станции "Академик Вернадский" и гигантского буревестника, который отдыхает на прибрежных скалах о. Галиндез в конце антарктического лета. Работа господина Богомаза показывает южнополярного поморника с птенцом и малыша белой сивки в гнезде на о. Галиндез.

В номинации "Нефотографические изображения" первое место заняла биолог Зоя Швыдкая. Ученая сделала видео, на котором тюлень-крилеид ползет по льду. Опубликованная запись быстро стала вирусной и получила мировую известность

Еще одно призовое место в номинации "Общая категория" снова выиграла Анна Соина. Она получила третье место за изображение пингвинов в Антарктике.

"Поздравляем наших победителей и напоминаем, что в прошлом году призовые места заняли сразу пять фото украинских полярников и полярниц. Конкурс 2025 года является международным, поэтому лучшие изображения украинского этапа также поборются на мировом уровне", — резюмируют представители украинского Арктического центра.

Ранее Фокус рассказывал о будущем планеты после таяния Антарктиды. В новом исследовании ученые представили лучший и худший сценарии потепления ледяного континента — прогнозы тревожные.

Впоследствии стало известно, как горбатый кит удивил украинских полярников. Они заметили прыжки млекопитающего воды, когда животное переворачивалось вокруг своей оси в воздухе.