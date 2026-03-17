Антарктическое шоу: горбатый кит удивил украинских полярников возле станции Вернадский (фото)

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" горбатый кит устроил необычное зрелище для участников 30-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ). Животное выполнило более полусотни прыжков подряд, что стало уникальным событием для исследователей.

Украинские полярники и полярницы со станции "Академик Вернадский" стали свидетелями необычного поведения горбатого кита, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Украины в Facebook 17 марта. Во время встречи с исследователями животное выполнило серию прыжков, которые поразили всю экспедицию.

"Посмотрите, какое "прощальное шоу" устроил горбатый кит участникам 30-й экспедиции! Во время встречи с учеными он сделал... более 50 прыжков подряд. Напоминаем, что команда 30-й УАЭ завершает работу на "Вернадском", поэтому ее участники делают финальные выходы в океан для выполнения задач "Проводим антарктические экспедиции на станцию "Академик Вернадский"", — отметил НАНЦ.

Кит-акробат возле Вернадского

Именно НАНЦ обеспечивает работу украинской антарктической станции "Академик Вернадский". В тот день полярники отправились на двух лодках на юг от острова Галиндез, где расположена украинская станция. Один экипаж работал в районе между группой островов Берселот и островом Дарбу. Там исследователи встретили группу горбатых китов и смогли отобрать биопсию для научных исследований. Во время возвращения команда увидела еще двух китов. Биологи готовились к исследовательской работе, однако один из великанов внезапно начал выпрыгивать из воды и продолжал это делать снова и снова.

Прощальное шоу для экспедиции

"За зимовку нам везло постоянно наблюдать китообразных — горбачей, полосатиков, косаток. Но эту встречу мы точно запомним на всю жизнь! Кит сделал более полусотни прыжков подряд — такого никто из нас еще не видел", — рассказывает биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая.

По ее словам, кит продемонстрировал различные типы прыжков. Среди них были полные прыжки, когда животное переворачивалось вокруг своей оси в воздухе, а также частичные — когда из воды выпрыгивала только часть туловища. Также исследователи зафиксировали прыжки боком.

Полярники увидели редкое зрелище

"Все продолжалось где-то час, за который мы сделать и фото, и видео с дрона. Возможно, "шоу" продолжалось бы и больше, но нам надо было возвращаться на станцию. Тем более, кроме "просмотра выступления", мы выполнили и непосредственную работу — засняли хвост кита для его верификации в мировой базе данных", — отмечает Зоя Швыдкая.

Кит более 50 раз выпрыгнул возле станции Вернадский

