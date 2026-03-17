Антарктичне шоу: горбатий кит здивував українських полярників біля станції Вернадський (фото)

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" горбатий кит влаштував незвичайне видовище для учасників 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ). Тварина виконала понад пів сотні стрибків поспіль, що стало унікальною подією для дослідників.

Українські полярники та полярниці зі станції "Академік Вернадський" стали свідками незвичайної поведінки горбатого кита, повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) України у Facebook 17 березня. Під час зустрічі з дослідниками тварина виконала серію стрибків, які вразили всю експедицію.

"Погляньте, яке "прощальне шоу" влаштував горбатий кит учасникам 30-ї експедиції! Під час зустрічі з вченими він зробив… понад 50 стрибків поспіль. Нагадуємо, що команда 30-ї УАЕ завершує роботу на "Вернадському", тож її учасники роблять фінальні виходи в океан для виконання завдань" Проводимо антарктичні експедиції на станцію "Академік Вернадський"", — зазначив НАНЦ.

Кит-акробат біля Вернадського

Саме НАНЦ забезпечує роботу української антарктичної станції "Академік Вернадський". Того дня полярники вирушили двома човнами на південь від острова Галіндез, де розташована українська станція. Один екіпаж працював у районі між групою островів Берселот та островом Дарбу. Там дослідники зустріли групу горбатих китів і змогли відібрати біопсію для наукових досліджень. Під час повернення команда побачила ще двох китів. Біологи готувалися до дослідницької роботи, однак один із велетнів раптово почав вистрибувати з води і продовжував це робити знову і знову.

Прощальне шоу для експедиції

"За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних — горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя! Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль — такого ніхто з нас ще не бачив", — розказує біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

За її словами, кит продемонстрував різні типи стрибків. Серед них були повні стрибки, коли тварина переверталася навколо своєї осі у повітрі, а також часткові — коли з води вистрибувала лише частина тулуба. Також дослідники зафіксували стрибки боком.

Полярники побачили рідкісне видовище

"Все продовжувалося десь годину, за яку ми зробити і фото, і відео з дрона. Можливо, “шоу” тривало б і більше, але нам треба було повертатися на станцію. Тим паче, крім “перегляду виступу”, ми виконали й безпосередню роботу — зазнімкували хвіст кита для його верифікації у світовій базі даних", — відзначає Зоя Швидка.

Кит понад 50 разів вистрибнув біля станції Вернадський

