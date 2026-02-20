Мир изменится, а пингвины вымрут: какое будущее ждет планету, когда Антарктида потеплеет

В новом исследовании ученые представили наилучший и наихудший сценарии потепления ледяного континента — прогнозы тревожны.

Климатический кризис приводит к быстрому потеплению Антарктиды, что, как известно, может иметь катастрофические последствия для всего земного шара. Теперь в новом исследовании ученые смоделировали наилучший и наихудший сценарий изменения антарктического климата. Результаты демонстрируют насколько высоки ставки, а также то, какой катастрофы мы все еще можем избежать, пишет PHYS.org.

По словам ведущего автора исследования, профессора Бетана Дэвиса из Ньюкаслского университета, Антарктический полуостров — особое место, но его будущее напрямую зависит от выбора, который люди делают сегодня.

В условиях низкого уровня выбросов мы можем избежать наиболее важных и пагубных последствий. Однако при более высоком уровне выбросов люди рискуют потерять весь морской лед, шельфовые ледники, ледники, а также знаковые виды, например, пингвинов.

Несмотря на то, что Антарктида находится далеко от других континентов, изменения в регионе повлияют и на остальной мир. Ученые отмечают, что эти изменения повлияют на изменение уровня моря, океанические и атмосферные связи, а также изменения циркуляции. Простыми словами, изменения в Антарктиде вовсе не ограничатся ледяным континентом.

В новом исследовании ученые сосредоточили внимание на Антарктическом полуострове, который с одной стороны очень хорошо изучен, а с другой — уязвим для антропогенных изменений.

В своей работе ученые рассмотрели несколько сценариев, оценивающих будущие выбросы, для моделирования последствий для Антарктического полуострова:

низкие выбросы — температура повысится на 1,8°C в сравнении с доиндустриальным уровнем к концу столетия;

средне-высокие — на 3,6°C;

очень высокие выбросы — на 4,4°C.

Команда рассмотрела восемь различных аспектов окружающей среды полуострова, затронутых изменением климата:

морские и наземные экосистемы;

наземный и морской лед;

шельфовые ледники;

Южный океан;

земная атмосфера;

экстремальные явления, например, волны жары.

Результаты показывают, что в сценариях с более высокими выбросами температура в Южном океане будет повышаться быстрее. Более теплые океанические воды будут разрушать лед быстрее, причем как на суше, так и в море. Чем выше температура, тем больше вероятность обрушения шельфовых ледников, что приведет к повышению уровня моря. В сценарии с самыми высокими выбросами площадь морского льда может сократиться на 20%, что приведет к гибели видов, зависящих от него, таких как криль — важная добыча для китов и пингвинов, а также усилит потепление океана во всем мире. Более сильное потепление океана также создаст нагрузку на экосистемы, что поспособствует более экстремальным погодным явлениям.

Авторы отмечают, что сложно предсказать, какими будут последствия потепления для животных, однако ожидается, что при очень высоких сценариях выбросов многие виды переместятся на юг, чтобы избежать повышения температуры. Теплокровные хищники могут справиться с изменениями температуры, но если их добыча не сможет, они умрут от голода.

В сценарии с более низким уровнем выбросов нынешние тенденции к сокращению ледового покрова и экстремальным явлениям сохранятся, они будут гораздо менее выраженными, чем при более высоком сценарии. Зимний морской лед будет лишь немного меньше, чем сегодня, а вклад полуострова в повышение уровня моря будет ограничен несколькими миллиметрами. Большинство ледников, а также уязвимых видов также сохранятся.

