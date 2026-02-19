Впервые в истории лед Антарктиды пробурили до самого основания: что скрыто под ледяным щитом

В новом исследовании ученым удалось пробурить антарктический лед до самого основания, а затем они извлекли рекордный образец осадочных пород длиной 228 метров.

Исследователи только что получили первый в истории образец керна длиной 228 метров из илистой коренной породы под массивными ледяными щитами Западной Антарктиды. Внутри этого уникального образца были обнаружены окаменелости морских организмов, относящихся к тому времени, когда область была открытым, свободным ото льда океаном, пишет IFLScience.

Ученые отмечают, что получение этого образца не было простым. Исследователи начали с того, что проехали около 700 километров от ближайших антарктических станций до места бурения на ледяном хребте Крари, на краю Западно-Антарктического ледяного щита.

Команда использовала буровую установку с горячей водой, что позволило им пробурить 523 метра вглубь, пока они не достигли коренной породы. Работая посменно, команда пробурила еще 228 метров вглубь земли и извлекла рекордный образец осадочного керна, состоящий из слоев ила и породы.

По словам соруководителя проекта, профессора геологии Бингемтонского университета Молли Паттерсон, насколько им с коллегами известно, ранее извлеченные керны под ледяным щитом имели длину не более 10 метров. Простыми словами, ученым удалось пробраться на 200 метров глубже, чем удавалось кому-либо прежде.

Это достижение стало частью SWAIS2C, международного проекта, целью которого является получение геологических данных из осадочных пород глубоко под шельфовым ледником Росса. Ученые надеются, это позволит им определить, насколько растаял Западно-Антарктический ледяной щит в недавнем прошлом. Команда отмечает, что новый образец керна является частью этой головоломки и может предоставить прямые доказательства того, как край ледяного щита реагировал в более ранние теплые периоды.

По словам другого соруководителя проекта Хува Хоргана, новые данные также позволяют получить критически важную информацию о том, что ледяной щит Антарктиды и шельфовые ледники в будущем отреагируют на повышение температуры воздуха на 2°C в сравнении с доиндустриальным уровнем.

Ученые обнаружили, что рекордный образец содержал фрагменты раковинных животных и окаменелости морских орагнизмов, что может показаться весьма необычным, поскольку место бурения находится далеко от современного Южного океана. Однако исследователи объясняют, что эти существа относятся к более теплым периодам, когда регион был частично или полностью свободен ото льда.

