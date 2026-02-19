Их никогда не видели здесь прежде: впервые в истории акулу заметили в водах Антарктиды (видео)

Ранее считалось, что акулы не обитают в холодных водах вокруг ледяного континента, однако теперь все изменилось — у Антарктиды впервые в истории заметили хищника.

Многие эксперты ранее считали, что в ледяных водах Антарктиды не живут акулы. Однако в прошлом году все изменилось, когда "спящая" акула ненадолго оказалась в центре внимания видеокамеры, пишет Science Alert.

По словам исследователя Алана Джеймисона, неуклюжая, похожая на бочку, акула, лениво плыла по бесплодному морскому дну на слишком большой глубине, чтобы солнечные лучи могли ее осветить. Это стало неожиданным зрелищем.

Ученые отмечают, что акула в Антарктиде была крупной — ее длина оценивается в 3-4 метра. По словам Джеймисона, они с коллегами отправились в Антарктиду, не ожидая увидеть акул, потому что ранее считалось, что в этих водах хищники не обитают.

Камера, установленная в Центре глубоководных исследований Миндеру-Университета Западной Австралии, изучающем жизнь в самых глубоких частях мирового океана, находилась у Южных Шетландских островов, недалеко от Антарктического полуострова. Простыми словами, камеры были установлены в пределах границ Антарктического океана, также известного как Южный океан, который определяется как область ниже 60 градусов южной широты.

Акула была запечатлена на глубине 490 метров, где температура воды составляла около нуля градусов Цельсия. На кадрах также видно, как скат неподвижно лежит на морском дне — впрочем, это не стало неожиданностью для команды. Предыдущие исследования уже показали, что ареал хвостоколов простирается далеко на юг. Однако акула — другое дело: по словам Джеймичона, им с коллегами не удалось найти никаких записей о других видах акул, обнаруженных в Антарктическом океане.

Исследователи считают, что изменение климата и потепление океанов потенциально могут вынуждать акул перемещаться в более холодные воды Южного полушария. Однако данных об изменениях ареала вблизи Антарктиды из-за удаленности региона недостаточно. Некоторые ученые полагают, что спящие акулы на самом деле могли уже долгое время находиться в Антарктиде, но оставались незамеченными.

Джеймисон отмечает, что популяция спящих акул в Антарктическом океане, вероятно, была малочисленной и труднодоступной для обнаружения человеком. Однако теперь у ученых есть шансы изучить хищников.

